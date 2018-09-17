ارائه آخرین برآوردهای امنیتی و مقابله اطلاعاتی با شیطنت ها

به گزارش خبرگزاری مهر، یکصد و هفتادوهفتمین جلسه شورای هماهنگی اطلاعات کشور در مورخه 26 شهریور ماه سال 97 و در آستانه تاسوعا و عاشورای حسینی و هفته بزرگداشت دفاع مقدس، به ریاست وزیر اطلاعات حجت الاسلام علوی و به میزبانی معاونت اطلاعات راهبردی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با حضور سردار سلامی جانشین فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و شرکت همه اعضای جامعه اطلاعاتی برگزار گردید.

رئیس شورای هماهنگی اطلاعات با تسلیت و تعزیت ایام حزن و اندوه و سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و تجلیل از رشادتها و ایثارگریهای رزمندگان اسلام در دوران دفاع مقدس، ضمن برشمردن برخی از اقدامات و موفقیت های اخیر اطلاعاتی و امنیتی جامعه اطلاعاتی کشور ، به ویژه اقدام افتخار آمیز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حمله موشکی به مقر گروهک های ضد انقلاب که نشان از اقتدار بالای اطلاعاتی و نظامی کشور دارد بر اهمیت و ضرورت تعمیق و گسترش تعاملات و هماهنگی و هم افزایی بین دستگاههای اطلاعاتی- امنیتی و نظامی و افزایش آمادگی ها در مواجهه با تهدیدات و دسیسه های نظام سلطه و دشمنان جمهوری اسلامی تاکید و اظهار داشتند: "هرجا با هم بودیم ، دست به دست هم دادیم ، باهم حرکت کردیم و توان هایمان را به هم گره زدیم ، نتایجی در حد اعجاز بوجود آوردیم ."

همچنین سردار سلامی با اشاره به پیام مهم عاشورا که " قلت سپاه اسلام در مقابل کثرت سپاه کفر هیچ حجت و دلیلی برای ترک مقاومت و جهاد نیست و رمز حیات و بقاء ، عزت و سعادت جامعه اسلامی از میدان جهاد عبور می کند" ضمن قدردانی از موفقیت های جامعه اطلاعاتی کشور بر لزوم هماهنگی ، همدلی ، هشیاری و آمادگی دستگاه اطلاعاتی کشور در شناسایی و مقابله با راهبردهای اطلاعاتی دشمنان و رصد مستمر و اقدامات پیشگیرانه در شرایط خطیر کنونی که با یک نبرد و جنگ اطلاعاتی نامتوازن مواجه هستیم ، تاکید داشتند.

در این جلسه از سوی اعضاء، آخرین اطلاعات، تحلیل ها و برآوردهای اطلاعاتی- امنیتی نسبت به موضوعات داخلی و جاری کشور ، همچنین بررسی تحولات منطقه ای ، ارائه و بر صیانت از ارزش های نظام و مقابله اطلاعاتی با شیطنت های معاندین و دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی تاکید شد.