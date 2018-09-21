سید جلال حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص صعود پرسپولیس به نیمه نهایی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا گفت: بازی خیلی سختی را بردیم. همه می‌دانند الدحیل چه جایگاهی در آسیا پیدا کرده است. میزان سرمایه گذاری آنها با پرسپولیس و بقیه تیم های ایرانی مقایسه کنید متوجه می شوید چه اهمیتی برای بردن قائل هستند.

عهد بستیم و پای حرفمان ماندیم

مدافع پرسپولیس درباره پیروزی سه بر یک سرخپوشان پایتخت در دیدار برگشت مقابل الدحیل که منجر به صعود این تیم شد تصریح کرد: خوشبختانه توانستیم تمرکز خودمان را پس از گلی که در نیمه اول دریافت کردیم حفظ کنیم. به جرات می گویم یکی از سخت ترین بازی‌هایمان بود. تمام کسانی که در ورزشگاه بودند به ما کمک کردند. هوادار معرفتش را باز هم به ما نشان داد. ابتدای فصل با بازیکنان عهد کردیم هر تلاشی که از دستمان بر می‌آید انجام دهیم تا آنها را همیشه راضی نگه داریم. پای حرفمان هم ایستادیم.

به وقتش همه‌چیز را می‌گویم

کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس که نسبت به برخی بی مهری های این تیم واکنش داشت در پاسخ به سوال خبرنگار مهر که این افراد چه کسانی هستند افزود: لازم نیست فعلا از آنها اسم ببریم. اما به وقتش همه چیز را می گویم. خودشان می دانند که با کارهایشان می خواهند شیطنت کنند و مقابل این موفقیت ها بایستند.

الدحیل قبل از اینکه با ما بازی کند یکی از دیدارهایش لغو شد. آنوقت ما با این برنامه ریزی ها دیدید که با چه وضعیتی روبرو شدیم. حسین ماهینی و بشار رسن مانند من و برخی بازیکنان دیگر با مصدومیتی که داشتند بازی کردند. اما دیدید که از جان مایه گذاشتیم. واقعا به حضور در چنین تیمی با این بازیکنان باغیرت افتخار می کنم. بدانند هرکاری کنند کم نمی آوریم. هیچ بازیکنی نداریم. دست آقای برانکو ایوانکوویچ روی نیمکت تیم خالی است و ما با کمترین دارایی بازی می کنیم. آقایان هر چقدر اذیت کنند ما را قوی تر و مصمم می کنند.

السد از الدحیل هم قوی‌تر است

وی در خصوص بازی با السدقطر در نیمه نهایی لیگ قهرمانان افزود: السد از الدحیل هم قوی تر است. کلا بودجه تیم های معروف قطری را ببینید متوجه میزان سرمایه گذاری آنها در این زمینه می شوید. اما پرسپولیس هستیم و کم نمی آوریم. با لطف هوادارانمان و همراهی آنها اتحادمان بیشتر از قبل است و آنها شک نکنند اجازه نمی دهیم ما را تخریب کنند.

بازی به بازی به قهرمانی فکر می کنیم

حسینی در خصوص اینکه شانس قهرمانی پرسپولیس در آسیا را چقدر می داند افزود: صد درصد شانس قهرمانی ما بیشتر شده است. همین موضوع انگیزه تیم را بالا می برد. کارمان هم سخت تر شده ولی تمام تلاشمان را می کنیم تا مرحله به مرحله و بازی به بازی به خواسته مان برسیم. خیلی ها می گفتند بازیکنان جدید پرسپولیس می توانند به درد ما بخورند. من هم گفتم می دانیم آنها خوب هستند اما در آسیا نمی توانند در این فصل بازی کنند. می بینید که نیمکت تیم ما خالی است و تنها با یازده بازیکن می جنگیم و پیش می‌رویم.