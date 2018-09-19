به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رادیو صبا، روز پنجشنبه ۲۹ شهریور کتاب «شب‎های بمباران» در برنامه «هشت خوان» بازخوانی می‌شود.

«شب‌های بمباران»، مجموعه‌ای خواندنی و خاطره‌انگیز از خاطرات و نامه‌های کودکان و نوجوانان درباره بمباران و موشک‏باران شهرهای ایران در طول جنگ تحمیلی عراق علیه ایران است که توسط داوود غفارزادگان و محمدرضا بایرامی (از داستان‌نویسان نام‌آشنای حوزه دفاع مقدس) گردآوری و پس از گزینش و بررسی از نظر سندیت و جذابیت منتشر شده است.

عموم خاطرات این کتاب، موجز و خواندنی‌اند و تصویری صادقانه و معصومانه از ترس‌های کودکانه و بدخویی دشمن را ترسیم می‌کنند.

برنامه تأمینی «هشت خوان» ساعت ۰۶:۳۰ با اجرای سعید اسلام‌زاده و امیر محمد صمصامی به مدت ۱۵ دقیقه روی موج اف ام ردیف ۱۰۵,۵ مگاهرتز از رادیو صبا راهی آنتن می‌شود.