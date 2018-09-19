به گزارش خبرگزاری مهر، رضوان حکیم زاده معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش با تسلیت تاسوعای حسینی و یادآوری خاطره ابوالفضل العباس، وفادارترین انسانی که تاریخ نامش را جاودانه کرد گفت: مراسم رسمی آغاز سال تحصیلی جدید در روز شنبه ۳۱ شهریور برای نوآموزان پیش دبستانی و دانش آموزان کلاس اول همزمان با سالروز شهادت امام سجاد علیه السلام در سراسر کشور برگزار می شود.

وی ادامه داد: براساس توصیه ما مدیران مدارس موظفند با توجه به تقارن ایام سوگواری، ضمن رعایت شعائر مذهبی و حفظ حرمت ایام محرم، از به کار بردن واژه جشن خودداری کرده و نیز مدت زمان اجرای مراسم کمتر از یک ساعت باشد تا نونهالان عزیز و خانواده آنان خسته نشوند. هدف از اجرای این برنامه رسمیت بخشیدن به سال تحصیلی جدید، آشنایی نوآموزان پیش دبستانی و دانش آموزان کلاس اول با دبستان و نیز حفظ، تکریم و عزت بخشی به «مدرسه حسینی» و «مکتب حسینی» است.

حکیم زاده بیان کرد: همانگونه قبلا نیز اطلاع رسانی شد هیچ گونه تغییری در زمان شروع مدارس بوجود نیامده و دبستان ها مانند گذشته ازسی یکم شهریور دایر است. این مراسم معنوی و رسمی در شهر تهران راس ساعت ۸ صبح در دبستان پسرانه شهید امیری کیا واقع در خیابان۱۷ شهریور، خیابان پرورش، بعداز گوته (دروازه دولاب)

با حضور وزیر آموزش و پرورش، معاون آموزش ابتدایی وزیر، مدیران کل و جمعی از مسوولان برگزار می شود.