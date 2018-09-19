طوفان شدید در گلستان سبب قطع درختان و خسارت به تأسیسات برق شد

به گزارش خبرنگار مهر، بعدازظهر چهارشنبه طوفانی با سرعت ۹۰ کیلومتر بر ساعت بخش هایی از استان گلستان را در نوردید.

براساس اعلام هواشناسی بارش باران شدید و رگباری به همراه طوفان و رعد و برق در مناطق غربی و مرکزی گلستان اتفاق افتاد.

این طوفان به تأسیسات برق، درختان و منازل مسکونی آسیب زد.

این توده بارشی اکنون به سمت شرق استان در حال حرکت است و احتمال بارش و باد شدید در قسمت های شرقی استان از جمله کلاله، مینودشت، آزادشهر، گنبدکاووس وجود دارد.

براساس اعلام هواشناسی اوج این بارش امشب تا بامداد پنج شنبه خواهد بود.

در گرگان این طوفان سبب قطع درختان در میدان شهرداری، کوی اوزینه، جانباز ۲۲ و جنگل النگدره شد، همچنین افتادن ستون برق در خیابان استرآبادی ششم شد و قطعی برق در گرگان را به دنبال داشت.

همچنین در جاده جلین به گرگان، گرگان به کردکوی، گرگان به علی آباد افتادن درختان در اثر وزش باد سبب کندی تردد و ترافیک شد.

جدا شدن سقف منزل مسکونی در شهرستان آق قلا و آسیب رسیدن به خوردها از دیگر خسارات وارده طوفان بود.

امکان سیلاب و آبگرفتگی معابر تا روزجمعه وجود دارد و هواشناسی از مردم خواسته از قرارگرفتن در مسیرهای مستعد سیل در مناطق مختلف خودداری کنند.