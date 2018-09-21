بیماری های ناشی از مصرف گوشت های فرآوری شده/ خواص آناناس

به گزارش خبرنگار مهر، مهم ترین اخبار منتشرشده در حوزه بهداشت، درمان و تغذیه در سطح جهان به شرح زیر بوده اند:

بیماری های ناشی از مصرف گوشت های فرآوری شده را بشناسید

شماری از مطالعات اثبات کرده اند که بین مصرف گوشت فرآوری شده با برخی بیماری ها نظیر سرطان، بیماری دوقطبی و فشارخون بالا ارتباط نزدیکی وجود دارد. گوشت های فرآوری شده شامل هات داگ، همبرگر، سوسیس و کالباس هستند. این گوشت ها به طریقی آماده می شوند که طعم و مزه شان با استفاده از نمک، خشک کردن و دودی کردن حفظ می شود. مصرف این نوع مواد خوراکی موجب افزایش ریسک ابتلا به برخی بیماری ها می شود.

تاثیر مکمل ویتامین D در افزایش عمر مبتلایان به سرطان سینه

نتایج مطالعات جدید نشان می دهد مصرف مکمل ویتامین D می تواند نرخ بقاء بیماران مبتلا به سرطان سینه را افزایش دهد.

گیاهخواری ریسک سرطان روده را کاهش می دهد

پزشکان عنوان می کنند مصرف گوشت قرمز و گوشت های فرآوری شده ریسک سرطان روده بزرگ را افزایش می دهد درحالیکه خوردن مواد غذایی سرشار از فیبر این ریسک را کاهش می دهد. به گفته محققان، داشتن رژیم غذایی گیاهی در مقایسه با رژیم غذایی غیرگیاهی موجب کاهش ریسک سرطان روده تا ۱۹ درصد و ریسک سرطان مقعد تا ۲۹ درصد می شود.

شناسایی فاکتورهای پرخطر ابتلا به سرطان پروستات

انجمن سرطان آمریکا، فاکتورهای پرخطر سرطان پروستات را به شرح زیر اعلام می کند.

- سن: شیوع این بیماری در مردان مسن بیشتر است.

- نژاد: شیوع این سرطان در سیاهپوستان بیش از سایر نژادهاست.

- زیستگاه: سرطان پروستات در آمریکای شمالی، جنوب غرب اروپا، استرالیا و جزایر کارائیب بیشترین شیوع را دارد. شیوع آن در آسیا، آفریقا، آمریکای مرکزی و آمریکای جنوبی کمتر است.

- سابقه خانوادگی: این سرطان دارای ارتباط ژنتیکی است.

- رژیم غذایی: مردانی که گوشت قرمز یا لبنیات پرچرب زیاد مصرف می کنند و کمتر میوه و سبزیجات می خورند بیشتر در معرض ابتلا به سرطان پروستات قرار دارند.

- قرارگیری در معرض مواد شیمیایی: مطالعات نشان داده اند برخی مواد شیمیایی با ابتلا به سرطان پروستات مرتبط هستند.

خواص آناناس در مقابله با سرطان و کاهش علائم آرتروز

این میوه گرمسیری سرشار از مواد مغذی، آنتی اکسیدان ها و سایر ترکیبات مفید نظیر آنزیم های است که می تواند با التهاب و بیماری مقابله کند. میوه آناناس دارای فواید متعددی برای سلامت از جمله کمک به هضم غذا، تقویت ایمنی بدن و تسریع روند بهبودی بعد از جراحی است.