جان باختگان حادثه اتوبوس مسافربری «تهران-کرمان» تعیین هویت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی کرمان، سید محمد صابری اظهار کرد: جان باختگان حادثه برخورد اتوبوس مسافربری تهران ـ کرمان با تانکر حمل سوخت شناسایی و تعیین هویت شدند.

وی با اشاره به صدور مجوز قضایی تحویل اجساد به خانواده ها افزود: از ۱۹ نفر جان باخته این حادثه دو نفر از شهرستان انار، دو نفر از شهرستان رفسنجان، چهار نفر از شهرستان جیرفت، هفت نفر از نفر شهرستان کرمان، یک نفر از استان یزد و سه نفر از شهرستان ساوه استان مرکزی هستند.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: هم اکنون اجساد دو نفر ازجیرفت و یک نفر از کرمان با توجه به حضور خانواده متوفیان در حال انتقال به کرمان است.

وی تصریح کرد: تعداد چهار دستگاه آمبولانس مخصوص حمل جسد ازشهرداری های انار، امین شهر انار، رفسنجان و شهربابک برای انتقال اجساد عازم اصفهان شدند.

حادثه برخورد اتوبوس مسافربری تهران ـ کرمان با تانکر حمل سوخت شامگاه دوشنبه ۲۶ شهریورماه در محور کاشان - نطنز اتفاق افتاده است. این حادثه در مجموع ۲۷ مصدوم و ۱۹ کشته داشت.