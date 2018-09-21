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۳۰ شهریور ۱۳۹۷، ۱۰:۰۱

استاندار خراسان رضوی بیان کرد:

زیارت بدون دغدغه زائران با حفظ امنیت حرم رضوی

زیارت بدون دغدغه زائران با حفظ امنیت حرم رضوی

مشهد- استاندار خراسان رضوی گفت:حفظ امنیت حرم  مطهر باید به گونه ای انجام شود که زائران بدون دغدغه به زیارت بپردازند.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رشیدیان پنجشنبه شب در بازدید از مرکز مونیتورینک و قرارگاه امنیتی حفاظت حرم مطهر رضوی اظهارکرد:حفظ امنیت بویژه در حرم  مطهر به گونه ای باشد که زائران بدون دغدغه به امر زیارت بپردازند و از این رو باید از امکانانت و ظرفیت های همه سازمان ها و بخش ها استفاده شود. 

وی افزود: باید با آسیب شناسایی لازم ،  تلاش شود تا برای ایام پایانی ماه  صفر آمادگی بیشتر و بهتری داشت و نسبت به ارائه خدمات بهتر به زائران و مسافران اقدام کرد. 

استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: خدمت به زائران رضوی بویژه در محرم توفیق بزرگی است و در این میان شما که برای حفظ امنیت و آرامش زائران تلاش می کنید به مراتب اجری بالاتر از یک عزادار حسینی دارید . 

رشیدیان تاکید کرد:حفظ امنیت با همدلی ، همکاری و هماهنگی مناسب در بین دستگاه های متولی امکان پذیر است از این رو این تعامل و هماهنگی باید به بهترین و بیشترین حد خود باشد. 

وی خاطرنشان کرد: هماهنگی بین هیات های مذهبی و دستگاه های مربوطه تا می تواند موجب شود مسائل و مشکلات زائران کاهش یافته و خدمات را با شرایط سهل تر و بهتری دریافت کنند.
 

کد مطلب 4407930

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