  1. هنر
  2. موسیقی و هنرهای تجسمی
۳۱ شهریور ۱۳۹۷، ۸:۴۰

در موزه آلبرتینا وین؛

«چشم‌انداز ایران» روی دیوار رفت/ ۴۰ سال عکاسی از آمریکا تا ایران

«چشم‌انداز ایران» روی دیوار رفت/ ۴۰ سال عکاسی از آمریکا تا ایران

نمایشگاه عکس‌ «چشم انداز ایران» حاصل چهل سال عکاسی آلفرد سواِیلند از آمریکا تا ایران است که در موزه آلبرتینا در وین روی دیوار رفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه عکس «چشم انداز ایران» حاصل پروژه مشترک رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری ا سلامی ایران در آلمان، آکادمی هنر آلمان (اشتوتگارت)، اداره کل همکاری های فرهنگی و هنری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی و انستیتو حافظ برای گفتگو و فرهنگ برلین است.

نخل های سوخته شط بر کناره اروند

عکس‌های این نمایشگاه حاصل ۴۰ سال عکاسی پرفسور آلفرد سواِیلند استاد رشته هنر عکاسی آکادمی هنر آلمان با عنوان از «آمریکا تا ایران» است که در دومین ایستگاه اروپایی خود به موزه آلبرتینا در وین پایتخت هنری اروپا رسید. این مجموعه عکس‌ها روایتی از نخستین سفر ۴۰ سال پیش هنرمند به آمریکا و آخرین سفرش که در پاییز سال گذشته به ایران انجام شد، است.

نمایشگاه «چشم انداز ایران» تا سال ۲۰۲۲ در ۹ موزه بزرگ دیگر اروپایی و یک موزه در تونس به صورت فصلی به نمایش درخواهد آمد.

«بم» شهری با غروبی شکوهمند که هنوز به نظاره تاریخ نشسته است

آلفرد سوایلند، در این چهار دهه فعالیت خود کوشید تاثیر میراث روم باستان را در دنیای معاصرش به تصویر کشد و قصد داشته تا فصل آخر کوشش هنری اش سرزمینی باشد که روم باستان را به تسلیم وا داشت یعنی «ایران».

کد مطلب 4407957
آزاده فضلی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها