به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه عکس «چشم انداز ایران» حاصل پروژه مشترک رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری ا سلامی ایران در آلمان، آکادمی هنر آلمان (اشتوتگارت)، اداره کل همکاری های فرهنگی و هنری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی و انستیتو حافظ برای گفتگو و فرهنگ برلین است.

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عکس‌های این نمایشگاه حاصل ۴۰ سال عکاسی پرفسور آلفرد سواِیلند استاد رشته هنر عکاسی آکادمی هنر آلمان با عنوان از «آمریکا تا ایران» است که در دومین ایستگاه اروپایی خود به موزه آلبرتینا در وین پایتخت هنری اروپا رسید. این مجموعه عکس‌ها روایتی از نخستین سفر ۴۰ سال پیش هنرمند به آمریکا و آخرین سفرش که در پاییز سال گذشته به ایران انجام شد، است.

نمایشگاه «چشم انداز ایران» تا سال ۲۰۲۲ در ۹ موزه بزرگ دیگر اروپایی و یک موزه در تونس به صورت فصلی به نمایش درخواهد آمد.

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آلفرد سوایلند، در این چهار دهه فعالیت خود کوشید تاثیر میراث روم باستان را در دنیای معاصرش به تصویر کشد و قصد داشته تا فصل آخر کوشش هنری اش سرزمینی باشد که روم باستان را به تسلیم وا داشت یعنی «ایران».