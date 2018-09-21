بازده ۷۰ درصدی فرابورس از ابتدای امسال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بازار سرمایه، در چهار روز معاملاتی هفته جاری ۴ هزار و ۷۲۹ میلیون ورقه بهادار به ارزش ۲۹ هزار و ۵۳۳ میلیارد ریال در مجموع بازارهای فرابورس میان معامله‌گران دست‌به‌دست شد که به دلیل کم شدن یک روز کاری نسبت به هفته پیش کاهش ۹ و ۵ درصدی را در حجم و ارزش معاملات نشان می‌دهد.

دو بازار سهام اصلی فرابورس در مجموع چهار روز کاری این هفته میزبان دادوستد ۲ هزار و ۴۹ میلیون سهم به ارزش ۷ هزار و ۱۰۳ میلیارد ریال بودند که بیانگر کاهش حداقل ۴ درصدی و حداکثر ۳۶ درصدی این متغیرها نسبت به هفته گذشته بود.

علاوه بر این در سه تابلو بازار پایه نیز ۲ هزار و ۵۹۵ میلیون سهم به ارزش ۵ هزار و ۷۴۶ میلیارد ریال میان خریداران و فروشندگان دست‌به‌دست شد.

همچنین در بازار ابزارهای نوین مالی (شامل معاملات اوراق تسهیلات مسکن، اوراق بدهی و ETF) شاهد معامله ۸۴ میلیون ورقه به ارزش ۱۶ هزار و ۶۷۷ میلیارد ریال بودیم که ارزش این معاملات با رشد سه درصدی نسبت به هفته گذشته همراه بود.

نگاهی به حجم و ارزش معاملات به تفکیک ابزارهای مالی حاکی از آن است که اوراق بدهی با حجم معاملات به میزان ۱۹ میلیون ورقه به ارزش ۱۵ هزار و ۳۰۳ میلیارد ریال بیشترین ارزش معاملاتی و اوراق متعلق به صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF) با حجم معاملات به میزان ۶۵ میلیون ورقه به ارزش یک هزار و ۱۶۶ میلیارد ریال بیشترین حجم معاملاتی را در میان سایر ابزارهای بازار ابزارهای نوین مالی به خود اختصاص داده‌اند؛ این در حالی‌ست که معامله ۰.۳۲ میلیون ورقه به ارزش ۲۰۸ میلیارد ریال در قالب معاملات تسه در هفته منتهی به ۳۰ شهریور ثبت شده است که به معنی افت حدود ۲۵ درصدی این متغیرها است.

ارزش معاملات خُرد بازار سهام و اختیار سهام شامل بازارهای اول و دوم، بازار پایه، اختیار معامله خرید و فروش و SME به تفکیک گروه‌های صنعت در این هفته معادل ۱۲ هزار و ۷۰۵ میلیارد ریال و نشان‌دهنده صدرنشینی گروه فلزات اساسی و محصولات شیمیایی از نظر ارزش معاملات خُرد است؛ این دو گروه به‌ترتیب ۲۱ و ۱۰ درصد از ارزش معاملات خُرد را در این هفته به خود اختصاص دادند.