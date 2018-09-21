به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، حسین امیرعبداللهیان دستیار ویژه رئیس و مدیرکل امور بین الملل مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به سوالی در مورد تکذیب بخشی از مکالمه تلفنی رئیس پارلمان عراق با علی لاریجانی، از سوی محمد ریکان الحلبوسی در جریان تماس تلفنی وی با همتای آمریکایی، اظهار داشت: روابط تهران و بغداد راهبردی است و اعمال فشارهای کاخ سفید به مقامات سیاسی و پارلمانی عراق نمی‌تواند این روابط مستحکم را تخریب کند.

وی گفت: اظهارات صریح و روشن رئیس مجلس ملی عراق در تماس تلفنی اخیر همتای ایرانی وی در راستای سیاست اصولی و شناخته شده عراق در قبال جمهوری اسلامی ایران است، البته تکذیب بخشی از محتوای این گفتگو از سوی رئیس مجلس عراق در جریان تماس با همتای آمریکایی ایشان کاملاً قابل درک است.

امیرعبدالهیان تصریح کرد: در صورت لزوم، مستندات این تماس تلفنی موجود و قابل انتشار است و اجازه داده نخواهد شد، دشمنان روابط ایران و عراق و مناسبات سازنده و مثبت دوجانبه را تحت تاثیر اهداف سوء خود قرار دهند.

دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل تاکید کرد: روابط پارلمانی تهران و بغداد در تمامی سطوح با قوت تداوم خواهد داشت.