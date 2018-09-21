ترافیک سنگین هراز و کندوان/ محدودیت ترافیکی هراز لغو شد

محسن هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه وضعیت ترافیک ظهر جمعه در محور هراز مسیر شمال به جنوب از پارک جنگی تا سه راهی چلاو بسیار سنگین است گفت: با توجه به تصاویر دریافتی و گزارش همکاران راهداری، ترافیک در این مسیر بسیار سنگین و تا تونل تکاور سنگین و سایر نقاط سنگین است.

وی افزود: همچنین در محور کندوان نیز وضعیت ترافیک در سه راهی مرزن آباد سنگین، از پل دزدبن تا تونل کندوان سنگین گزارش شده است.

وی وضعیت ترافیک در محور سوادکوه محدوده شیرود را نیمه سنگین اعلام کرد و گفت: وضعیت ترافیک در محور کیاسر و کناره عادی و روان است.

هاشمی از لغو محدودیت ترافیکی در محور هراز خبر داد و گفت: به دلیل شرایط ترافیک، محدودیت ترافیکی در این مسیر لغو و مسیر دو طرفه شده است.