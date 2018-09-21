ضرورت زنده کردن وحدت و یکپارچگی در هیئت های مذهبی بجنورد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ابوالقاسم یعقوبی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه بجنورد، با بیان اینکه هیئت های مذهبی بجنورد باید همچون سایر مراکز استان ها، یکپارچه عزاداری کنند، اظهار کرد: هیئت های مذهبی باید منیت را کنار گذاشته و به گونه ای عزاداری کنند که صف، نظم و نوحه‌خوانی در تجمع ها به خوبی قابل مشاهده باشد.

یعقوبی تصریح کرد: در حال حاضر تنها هیئت های مذهبی شهرستان جاجرم به طور هماهنگ عزاداری می کنند که از این حیث نمونه هستند.

وی در ادامه به پیاده روی اربعین حسینی اشاره کرد و افزود: حضور میلیونی ملت مسلمان جهان در پیاده روی اربعین همچون میوه درختی است که حضرت زینب (س) و امام سجاد (ع) در واقعه عاشورا کاشتند.

خطیب نماز جمعه بجنورد با بیان اینکه برگزاری مراسم های مختلف عزاداری در جای جای ایران نشان از عشق مردم به اباعبدالله الحسین داشت، اظهار کرد: ملت ایران با حضور گسترده خود در تاسوعا و عاشورا، تهدیدهای دشمنان نظام جمهوری اسلامی را کمرنگ کردند.

یعقوبی همچنین به واقعه کربلا اشاره کرد و گفت: واقعه کربلا همچون نمایشگاه بود که غرفه ای برای بهترین انسان‌ها همچون امام حسین (ع) و یارانش، غرفه برای یزیدیان و سیاه ‌بختان و غرفه نیز برای افرادی که در پایان طرفدار حق شدند، اختصاص داشت.

وی مطرح کرد: بنابراین اگر در جامعه امروز هر فردی عاشورایی شود سفیدبخت و هر کسی عاشورایی نشود در صف سیاه بختان قرار خواهد گرفت.

خطیب نماز جمعه بجنورد در ادامه به روایاتی از ائمه معصومین (ع) اشاره و بیان کرد: کنار گذاشتن انسان های مومن و خوب و ورود انسان های بدخواه در جامعه نشان دهنده آخرالزمان است.

یعقوبی تاکید کرد: ضرورت دارد راهی برای عبور از سختی و مشکلات که انسان ها را از دین و خدا باز می دارد، پیدا کنیم چرا که حرام خواری و گناه، انسان را از مسیر امام حسین (ع) دور می ‌کند.

وی اظهار کرد: همچنین امروز هوای نفسانی در برخی افراد سبب فتنه اقتصادی شده چرا که تنها خود و قدرت را می بینند و این خطری بزرگ است.