لاوروف: توافق میان مسکو و آنکارا تنها یک گام موقت است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه امروز در اظهاراتی اعلام کرد: توافق به دست آمده میان مسکو و آنکارا (در دیدار اخیر رؤسای جمهوری دو کشور در شهر سوچی) تنها یک گام موقت است.

وزیر خارجه روسیه در این خصوص ادامه داد: هدف از توافق میان روسیه و ترکیه درباره ادلب در گام نخست از بین بردن تهدید تروریست ها در این منطقه بوده است.

وی در ادامه افزود: توافق مذکور به صورت خاص یک گام میان‌ مرحله‌ ای است؛ زیرا صرفا در حال ایجاد یک منطقه غیرنظامی است.

سرگئی لاوروف سپس تأکیدکرد که لغو منطقه نظامی در این محدوده مانع از شلیک به سوی نیروهای دولت سوریه و نیز به سمت پایگاه حمیمیم می‌ شود.

رئیس دستگاه دیپلماسی روسیه اضافه کرد: گروهک تروریستی جبهه النصره باید تا اواسط ماه اکتبر مناطق غیرنظامی در ادلب را تَرک کند؛ همچنین همه سلاح های سنگین هم باید از این منطقه خارج شوند.