روسیه: اعضای گروه ۲۰ خواستار پایان جنگ آمریکا و ایران شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، آنتون سیلوانوف، وزیر دارایی روسیه روز شنبه گفت شرکت‌کنندگان در نشست وزیران دارایی گروه ۲۰ در کارولینای شمالی آمریکا، خواستار پایان سریع جنگ میان آمریکا و ایران شدند.

او گفت این کشورها همچنین نسبت به افزایش قیمت انرژی ابراز نگرانی کردند و افزود که موضوع جنگ آمریکا و ایران از سوی کشورهای غربی در این نشست مطرح شده است.

سیلوانوف در گفت‌وگو با خبرگزاری تاس گفت: ما درباره دسترسی به منابع انرژی و کودهای شیمیایی که تولید آنها تا حد زیادی به مواد اولیه انرژی وابسته است، گفت‌وگو کردیم.

او تأکید کرد: واضح است که همه درباره وضعیت پیرامون تنگه هرمز، حجم عرضه نفت از کشورهای حوزه خلیج فارس و قیمت انرژی نگران هستند.

این در حالی است که مقام‌های ارشد آمریکایی از جمله دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا و اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا مدعی شده‌اند که تنگه هرمز در سال‌های آینده به «یک پهنه آبی بی‌ارزش» تبدیل خواهد شد و انتقال نفت از طریق خطوط لوله زمینی تغییر مسیر خواهد داد.