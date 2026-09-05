  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۲۷

روسیه: اعضای گروه ۲۰ خواستار پایان جنگ آمریکا و ایران شدند

روسیه: اعضای گروه ۲۰ خواستار پایان جنگ آمریکا و ایران شدند

وزیر دارایی روسیه گفت کشورهای عضو گروه ۲۰ در نشست وزیران دارایی این گروه در کارولینای شمالی درباره افزایش قیمت انرژی ابراز نگرانی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، آنتون سیلوانوف، وزیر دارایی روسیه روز شنبه گفت شرکت‌کنندگان در نشست وزیران دارایی گروه ۲۰ در کارولینای شمالی آمریکا، خواستار پایان سریع جنگ میان آمریکا و ایران شدند.

او گفت این کشورها همچنین نسبت به افزایش قیمت انرژی ابراز نگرانی کردند و افزود که موضوع جنگ آمریکا و ایران از سوی کشورهای غربی در این نشست مطرح شده است.

سیلوانوف در گفت‌وگو با خبرگزاری تاس گفت: ما درباره دسترسی به منابع انرژی و کودهای شیمیایی که تولید آنها تا حد زیادی به مواد اولیه انرژی وابسته است، گفت‌وگو کردیم.

او تأکید کرد: واضح است که همه درباره وضعیت پیرامون تنگه هرمز، حجم عرضه نفت از کشورهای حوزه خلیج فارس و قیمت انرژی نگران هستند.

این در حالی است که مقام‌های ارشد آمریکایی از جمله دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا و اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا مدعی شده‌اند که تنگه هرمز در سال‌های آینده به «یک پهنه آبی بی‌ارزش» تبدیل خواهد شد و انتقال نفت از طریق خطوط لوله زمینی تغییر مسیر خواهد داد.

کد مطلب 6938128

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها