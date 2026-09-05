به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال شمس‌آذر قزوین در چارچوب هفته ششم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال کشور، میهمان چادرملو اردکان خواهد بود؛ دیداری که با توجه به شرایط دو تیم در جدول، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

در آستانه این مسابقه، باشگاه شمس‌آذر قزوین با انتشار بیانیه‌ای نسبت به طرح گسترده مباحث مربوط به داوری دیدارهای گذشته و تأثیر احتمالی آن بر فضای مسابقه پیش‌رو واکنش نشان داد.

در بخشی از این بیانیه آمده است: اعتراض به تصمیمات داوری و پیگیری حقوق باشگاه‌ها، حقی قانونی و قابل احترام است، اما طرح گسترده اعتراضات مربوط به مسابقات گذشته در آستانه دیدار دو تیم، موضوعی است که نمی‌تواند از نگاه باشگاه شمس‌آذر دور بماند.

این باشگاه تأکید کرده است که اتفاقات و تصمیمات داوری مسابقات گذشته نباید به دیدار پیش‌رو ارتباط داده شود و در صورت وجود چنین فضایی، شمس‌آذر نیز نسبت به برخی قضاوت‌های گذشته مطالباتی داشته که مستندات آن را به کمیته داوران و فدراسیون فوتبال ارائه کرده است.

باشگاه شمس‌آذر در ادامه با تأکید بر لزوم استقلال داور مسابقه اعلام کرده است که این باشگاه نه به دنبال کسب امتیاز خارج از زمین است و نه انتظار دارد تصمیمی به سود این تیم گرفته شود.

در این بیانیه آمده است: مطالبه شمس‌آذر روشن است؛ داور مسابقه باید بدون پیش‌داوری، فارغ از فشارها و فضای رسانه‌ای و بر اساس اتفاقات داخل زمین و قوانین فوتبال قضاوت کند.

قزوینی‌ها همچنین تأکید کرده‌اند که اعتراض به یک اشتباه احتمالی در مسابقه‌ای نباید به گونه‌ای باشد که در دیدار بعدی، تیم دیگری هزینه آن را پرداخت کند.

باشگاه شمس‌آذر در پایان بیانیه خود با اعلام اعتماد به سلامت و استقلال مجموعه داوری فوتبال ایران، ابراز امیدواری کرده است حساسیت‌های ایجادشده در آستانه این مسابقه در نهایت به قضاوتی عادلانه، شجاعانه و یکسان برای هر دو تیم منجر شود.

شمس‌آذر تأکید کرده است که رقابت تیم‌ها باید در زمین فوتبال رقم بخورد؛ «بدون بدهی از گذشته و بدون طلب از آینده».