دفاع مقدس ماهیت نظام سلطه را نمایان کرد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله مصطفی علما در خطبه‌های نماز عبادی سیاسی جمعه این هفته کرمانشاه ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس اظهار داشت: در هشت سال دفاع مقدس دشمنان نظام و انقلاب تمام توان خود را برای به زانو درآوردن ایران اسلامی و انقلاب نوپای ملت به کار گرفتند اما با رشادت و جانفشانی رزمندگان چیزی جز ناکامی نصیب آنها نشد.

وی با اشاره به اینکه این دوران ماهیت استکبار و نظام سلطه و زورگویی را به جهان نمایان کرد، افزود: این یکی از برکات جنگ تحمیلی بود همانگونه که امام راحل نیز فرمودند جنگ تحمیلی نشان داد که ابرقدرتها از اسلام هراس دارند.

خطیب جمعه کرمانشاه، پیروزی انقلاب اسلامی ایران را متاسی از قیام شکوهمند سیدالشهدا (ع) دانست و با اشاره به فرموده‌های امام راحل گفت: انقلاب ما انقلاب محرم و صفر است.

آیت‌الله علما تصریح کرد: دنیای استکبار از شعائر دینی و مذهبی ما همچون تاسوعا و عاشورا هراس دارد، چون عزاداری محرم و صفر عزاداری سیاسی است و موضوعات مطرح شده در عزاداری‌ها باید سیاسی باشد و روشنگری کند.

امام جمعه کرمانشاه با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری که عاشورا را جنگ تفکر و اعتقادات و نه صرفا جنگ فیزیکی عنوان کردند، ادامه داد: دشمن از ترویج تفکر عاشورایی واهمه دارد.