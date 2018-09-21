ترامپ به ورود اوباما در تبلیغات انتخاباتی واکنش نشان داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه هیل، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در اظهاراتی به وارد شدن باراک اوباما رئیس جمهوری پشین این کشور به کارزار انتخابات میان‌ دوره‌ای کنگره در ماه نوامبر واکنش نشان داد.

رئیس جمهوری آمریکا در این خصوص گفت: او بازهم به کارزار انتخاباتی وارد می شود. این یک خبر خوب است.

وی در ادامه افزود: وقتی خود در حال این کار بودم، فکر می کردم که او سخت تر از هیلاری کلینتون رقابت انتخاباتی می کرد.

این در حالیست که ترامپ ۱۷ شهریور ماه نیز در واکنش به اظهارات باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین این کشور گفته بود: شرمنده، برنامه را دیدم، اما هنگام سخنرانی او خوابم بُرد. سخنان او (اوباما) برای خواب چیز خوبی است. اوباما سخنرانی کرد؛ اما چیزی را برای رأی دادن شما در انتخابات میان دوره ای آمریکا (بر اساس خواست وی) تغییر نداد.

گفتنی است که باراک اوباما رئیس‌جمهوری پیشین آمریکا چندی پیش در سخنرانی خود درباره انتخابات میان دوره ای کنگره این کشور گفته بود: خطرها در این انتخابات بیش از هر زمان دیگری است. من اینجا هستم که یک پیام ساده به شما بدهم: شما باید رأی بدهید؛ زیرا دموکراسی ما وابسته به آن است. تنها یک نگاه کوچک به تیتر اخبار باید به شما اعلام کند که این لحظه به معنای واقعی متفاوت است. خطرات بسیار بالا هستند.