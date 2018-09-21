ترافیک در محور میامی-شاهرود سنگین است/لزوم پرهیز از سفر غیرضروری

سرهنگ تقی کبیری در گفتگو با خبرنگار مهر، بابیان اینکه هم‌اکنون ترافیک در محور میامی-شاهرود حدفاصل گلوگاه تا پاسگاه شهید نوری بسیار سنگین است، ابراز داشت: در آخرین روز تعطیلات تابستانی شاهد تردد پرحجم خودروها در محورهای استان سمنان به‌ویژه در مناطق روستایی هستیم که از رانندگان تقاضا داریم آرامش خود را حفظ کنند.

وی افزود: با توجه به افزایش حجم خودروها در محورهای مواصلاتی از مسافران تقاضا داریم چنانچه عجله برای رسیدن به مقصد ندارند بین راه توقف کرده و فردا به مسیر خود ادامه دهند.

رئیس پلیس‌راه استان سمنان بابیان اینکه در ترافیک انتظار می‌رود رانندگان فاصله طولی را بیشتر رعایت کنند، ابراز داشت: در محدوده میامی-شاهرود شاهد برخورد چند خودرو با یکدیگر بودیم که البته با حضور پلیس‌راه و راهداری به این موارد رسیدگی شد که رعایت فاصله طولی می‌تواند از بروز این حوادث پیشگیری کند.

کبیری بابیان اینکه در سایر محورهای مواصلاتی نیز شاهد تردد روان خودروها هستیم، تصریح کرد: در ورودی و خروجی شهرها و محورهای روستایی و کوهستانی حضور خودروها پرتعداد اما روان است و مشکل خاصی در آن‌ها وجود ندارد.

وی افزود: از رانندگان تقاضا داریم با توجه به کویری و یکنواختی محورهای استان سمنان به‌محض احساس خستگی در اولین پارکینگ حاشیه راه توقف کرده به‌طور کامل از خودرو پیاده شده و پس از استراحت سپس طی مسیر کنند.

رئیس پلیس راه استان سمنان بابیان اینکه ترافیک در جاده‌های استان نیمه سنگین و برخی نقاط سنگین است، ابراز داشت: خروجی استان به سمت ایوانکی و محدوده دامغان_شاهرود و بالعکس سنگین و گردنه آهوان نیز بسیار سنگین گزارش شده است.

کبیری با تاکید بر اینکه این وضعیت ترافیکی حداقل تا ساعت سه بامداد ادامه خواهد داشت، گفت: از رانندگان تقاضا داریم با سرعت مطمئن تردد کنند.