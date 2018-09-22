به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی،هفته جاری تشکیل جلسه خواهند داد.

دستور کار کمیسیون های تخصصی مجلس به شرح زیر است:

کمیسیون آموزش و تحقیقات: دعوت از بطحائی و غلامی برای ارائه گزارش

یک‌شنبه:دعوت از وزیر محترم آموزش و پرورش به منظور ارایه گزارش از وضعیت لایحه رتبه بندی معلمان

یک‌شنبه : دعوت از وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری به منظور تبیین وضعیت آمایش آموزش عالی کشور در دانشگاه ها

سه‌شنبه: دعوت از رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای جهت ارائه گزارش و تشریح موانع و مشکلات ان دانشگاه

سه‌شنبه: دعوت از رئیس دانشگاه دانشگاه پیام نور جهت ارائه گزارش و تشریح موانع و مشکلات ان دانشگاه

کمیسیون اجتماعی:طرح ممنوعیت انتخاب و انتصاب مقامات و مدیران دارای تابعیت مضاعف

یک‌شنبه : ادامه بررسی طرح تشکیل وزارتخانه های « صنعت و معدن» و «توسعه صادرات و بازرگانی »

یک‌شنبه:طرح ممنوعیت انتخاب و انتصاب مقامات و مدیران دارای تابعیت مضاعف و مرتبط با کشورهای خارجی

دوشنبه : ادامه بررسی طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس( اعاده شده از شورای نگهبان)

دوشنبه: بررسی طرح دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی (اعاده شده از شورای نگهبان)

دوشنبه: کار گروه: ادامه بررسی طرح تعیین تکلیف کارگزاران بیمه

دوشنبه: کارگروه کار و روابط کار: لایحه تشکیل وزارتخانه رفاه و تامین اجتماعی و کار و تعاون ( با حضور نمایندگان بخش تعاون کشور)

سه‌شنبه : کارگروه کار و روابط کار: لایحه تشکیل وزارتخانه رفاه و تامین اجتماعی و کار و تعاون ( با حضور مسوولین حوزه بهزیستی)

سه‌شنبه : ادامه بررسی لایحه تشکیل وزارتخانه رفاه و تامین اجتماعی و کار و تعاون

سه‌شنبه : طرح ساماندهی بازرسان قرارداد معین شاغل در حوزه نظارت بر بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت

کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس: بررسی گزارش عملکرد سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

یک‌شنبه : نشست اعضا ثابت برای بررسی:

الف: گزارش تهیه شده توسط هیات اعزمی کمیسیون به شیراز در خصوص طرح توسعه حرم مطهر شاهچراغ(ع)



ب) گزارش تهیه شده توسط کمیته فرهنگی و اجتماعی کمیسیون در خصوص عملکرد سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

سه‌شنبه : نشست عمومی کمیسیون برای بررسی گزارش تهیه شده درباره علل و مصادیق تخلفات در حوزه اراضی و املاک از جمله تغییر کاربری، تملک اراضی دولتی، ساخت و ساز غیر مجاز، تصرف و ... و سایر مسائل مطروحه

کمیسیون اقتصادی: بررسی آخرین وضعیت صنعت بیمه کشور باحضور رئیس بیمه مرکزی

یک‌شنبه : ادامه جلســه هیأت تحقیق و تفحص از نحوه عملکرد ســـتاد مبارزه با قاچاق کالا وارز جهت جمع بندی و ارائه گزارش نهایی با صحن علنی(کارگروه های تخصصی)

یک‌شنبه: لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در شرکت بین المللی نقدینگی اسلامی

۲. بررسی طرح استفساریه ماده (۸۱) قانون مالیات های مستقیم

۳. بررسی گزارش در ارتباط با وضعیت خودپردازها

یک‌شنبه : نشست با رئیس بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونین ایشان با موضوع بررسی آخرین وضعیت صنعت بیمه کشور

سه‌شنبه: ادامه بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران



۲. انتخاب اعضای هیأت «تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری هلدینگ پتروشـیمی باختر به بخش خصــوصــی»(به اسـتناد ماده ۲۱۴ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی)

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی:گزارش طرح دعوی ایران بر علیه آمریکا در دادگاه بین المللی لاهه

یک‌شنبه : بررسی ساختار جدید وزارت خارجه با حضور معاون ادازی و مالی وزارت خارجه

یک‌شنبه : استماع گزارش طرح دعوی جمهوری اسلامی ایران بر علیه ایالات متحده آمریکا در دادگاه بین المللی لاهه با حضور مسئولین ذی ربط

سه‌شنبه : بررسی آخرین تحولات داخلی کشور با حضور وزیر محترم کشور

کمیسیون انرژی:بررسی طرح یک شوری تاسیس بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران

یک‌شنبه: گزارش مدیر عامل محترم شرکت بهینه سازی مصرف سوخت در خصوص عملکرد، برنامه های آتی و نیز اقدامات آن شرکت در اجرای احکام برنامه ششم توسعه و سایر قوانین مرتبط

سه‌شنبه : بررسی طرح یک شوری تاسیس بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران با حضور کارشناسان محترم وزارت خانه های نفت و امور اقتصادی ودارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، دیوان محاسبات، و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات: بررسی وضعیت درامدهای ارزی کشور با حضور همتی

یک‌شنبه:بررسی عملکرد دولت در اجرای بند ( و) تبصره (۵) قانون برنامه بودجه سال ۱۳۹۷ ل کشور



دوشنبه: دعوت از رئیس کل بانک مرکزی جهت بررسی وضعیت درامدهای ارزی کشور و نحوه ادغام بانک های وابسته به دستگاه های نظامی بانک های دولتی

سه‌شنبه: رسیدگی به طرح یک فوریتی اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور



۲- بررسی اقدامات بعمل امده و عملکرد دولت در اجرای بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور



کمیسیون بهداشت و درمان: بررسی نحوه قیمت گذاری دارو و تجهیزات پزشکی طبق ماده ۲۳۶

یک‌شنبه : استماع گزارش مسئولان انستیتو پاستور و موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی



سه‌شنبه : بررسی نحوه قیمت گذاری دارو و تجهیزات پزشکی با حضور مسئولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه کشور و مرکز پژوهش های مجلس

سه‌شنبه : اتخاذ تصمیم در خصوص درخواست تعدادی از نمایندگان جهت اعمال ماده (۲۳۶) آیین نامه داخلی مجلس در خصوص تولید ، واردات و توزیع تجهیزات پزشکی

کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس

دوشنبه: بررسی طرح الحاق یک ماده به قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی با حضور کارشناسان معاونت نظارت و قوانین، مرکز پژوهش های مجلس و شورای نگهبان



۲. جمع بندی گزارش کمیسیون در مورد اصلاح آئین نامه داخلی به استناد تبصره یک ماده ۴۹ قانون آئین نامه داخلی مجلس

کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور: ادامه بررسی پیش نویس اصلاح قانون انتخابات مجلس

یک‌شنبه: در اجرای ماده ۶۶ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی برگزاری انتخابات در خصوص انتقال آقای فتحی از کمیسیون قضائی و حقوقی به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها

یک‌شنبه: ادامه بررسی پیش نویس اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با حضـــور نماینده وزارتخانه های کشــور، اطلاعات و ناجا و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی



یکشنبه: بررسی کلیات طرح یک فوریتی استفساریه تبصره ۱ ماده ۱۳ جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات(اصلی- ۸۰۶)

دوشنبه:ادامه بررسی طرح مدیریت جامع شهری



سه‌شنبه: ادامه بررسی پیش نویس اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با حضـــور نماینده وزارتخانه های کشــور، اطلاعات و ناجا و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

کمیسیون صنایع و معادن: بررسی تقاضای استیضاح وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت

یک‌شنبه: تعیین اعضای هیات تحقیق و تفحص از بررسی علل ناکارآمدی شرکت های خودروسازی داخلی در حوزه کیفیت، قیمت، محیط زیست، طراحی و تکنولوژی، فروش و خدمات پس از فروش با وجود حمایت های گسترده و مستمر مجلس و دولت از آنها و عدم پاسخگویی به انتظارات مردم با توجه به پیشرفت های سایر کشورها در این صنعت مطابق ماده ۲۱۴ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

یک‌شنبه : رسیدگی به درخواست تعدادی از نمایندگان محترم مبنی بر تهیه گزارش نظارتی بر اساس ماده ۲۳۶ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در خصوص وضعیت تامین مواد اولیه، تولید و فروش شمش آلومینیوم در واحدهای بالادستی صنعت آلومینیوم کشور

سه‌شنبه : بررسی تقاضای استیضاح وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت مطابق ماده ۲۲۳ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

کمیسیون عمران:دعوت از آخوندی برای پاسخ به سئوالات ۱۸ نماینده

یک‌شنبه: ادامه بررسی طرح اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان با حضور معاونین ذی ربط سازمان برنامه و بودجه ، وزارتخانه های راه و شهر سازی کشور، شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، سازمان نظام کاردان ها، مرکز پژوهش های مجلس

یک‌شنبه : بررسی کلیات فروش ساختمان (فرعی- چاپ ۱۰۱۱) با حضور نمایندگان محترم طراحان، معاونین ذی ربط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارتخانه های راه و شهرسازی، کشور و دادگستری و مرکز پژوهش های مجلس و نماینده اتحادیه صنف مشاوران املاک

یک‌شنبه: رای گیری صورتجلسه کارگروه بررسی طرح اصلاح ماده (۶۰) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

سه‌شنبه دعوت از آخوندی وزیر محترم راه و شهرسازی برای :



۱- بررسی جوانب برگزاری هشتمین دوره انتخابات هیات مدیره های سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها

۲- پاسخگویی به سوالات: ۱۸ نفر از نمایندگان

کمیسیون ویژه حمایت از تولید :بررسی نحوه پیگیری مشکلات واحدهای تولیدی

یک‌شنبه : بررسی نحوه پیگیری مشکلات واحدهای تولیدی

سه‌شنبه : بررسی آخرین وضعیت و عملکرد دولت ، در حوزه بدهی و مطالبات دولت و بخش های غیر دولتی موضوع مواد ۱،۲،۳،۶،۷،۹ و ۱۰ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور با معاون امور مجلس ریاست جمهوری، حضور وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی،سازمان بر نامه و بودجه کشور، دیوان محاسبات، مرکزپژوهشهای مجلس و اتاقهای ایران، تعاون، اصناف

کمیسیون قضایی و حقوقی :بررسی سؤالات ۹ نماینده از وزیر دادگستری

یکشنبه:

۱- بررسی لایحه اصلاح قانون صدور چک

۲-بررسی طرح یک فوریتی نحوه پیگیری و رسیدگی به ارجاعات نظارتی مجلس

۳-بررسی سؤالات ۹ نماینده از وزیر دادگستری



کمیسیون کشاورزی:دعوت از وزیر نیرو برای پاسخ به سؤالات ۸ نماینده

یکشنبه:

۱-ارائه گزارش مسئولان بانک مرکزی، بانک کشاورزی، جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه در خصوص اجرای مصوبه هیات وزیران مبنی بر بخشودگی سود، کارمزد و جرایم وام های سررسید شده خسارت دیدگان بخش کشاورزی ناشی از حوادث غیرمترقبه



۲-ارائه گزارش نهایی رئیس هیات تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت کشت و صنعت کارون و طرح توسعه نیشکر و صنایع جانبی آن



دوشنبه نشست مشترک کمیسیون با رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست و بررسی گزارش عملکرد این سازمان در دولت دوازدهم



سه شنبه دعوت از وزیر نیرو برای پاسخ به سؤالات ۸ نماینده