فشار بر «ترزا می» با هدف تغییر طرح برگزیت بالا گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه تلگراف می‌گوید به‌دنبال ناکام ماندن ترزا می نخست‌وزیر انگلیس در مجاب کردن رهبران اتحادیه اروپا به پذیرش طرح برگزیت پیشنهاد شده از سوی وی موسوم به «چکرز»، وزرای کابینه دستور کار جلسه روز دوشنبه را که قرار بود پیرامون سیاست‌های مهاجرتی باشد، تغییر داده و به‌جای آن خواهان ارائه طرح جایگزین از جانب وی هستند.

در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه، رهبران اتحادیه اروپا در جلسه‌ای غیر رسمی که در «سالزبرگ» اتریش برگزار شد؛ طرح پیشنهادی می را غیر عملی توصیف کردند.

این درحالی است که طرح چکرز که نام خود را از اقامتگاه ییلاقی نخست‌وزیر می‌گیرد در ماه میلادی جولای ارائه و با استعفای بوریس جانسون و دیوید دیویس وزرای خارجه و برگزیت سابق، به ایجاد زمین‌لرزه‌ای سیاسی در کابینه دولت منجر شد.

به گزارش مهر، ترزا می دیروز جمعه گفته بود: پاسخ اتحادیه اروپا به برنامه های لندن درباره برگزیت غیرقابل قبول بوده است.

وی تأکید کرد: ما خواهان توافق هستیم. اما ۲ مشکل مهم سد راه است. یکی مسأله روابط اقتصادی است که اتحادیه اروپا ۲ گزینه پیش روی ما گذاشته است. گزینه اول این است که لندن باید از تمامی قوانین تجاری اتحادیه تبعیت کند. این به تمسخر گرفتن رأی مردم در همه پرسی برگزیت است.

وی اضافه کرد: گزینه دوم شامل توافق ابتدایی درباره یک منطقه آزاد تجاری برای انگلیس است که در مرز اتحادیه اروپا و کشور ما در دریای ایرلند برقرار خواهد شد. اما بدتر این است که ایرلند شمالی با این توافق از نظر اقتصادی از مابقی انگلیس جدا خواهد شد. پیشتر مجلس به اتفاق آراء هرگونه کشیدن خط فرضی را رد کرده است چرا که ایرلند شمالی بخشی از تمامیت ارضی ما به شمار می‌رود.

این مقام در ادامه افزود: نه من چنین طرحی را خواهم پذیرفت و نه به اعتقادم هیچ نخست‌ وزیری در انگلیس به آن تَن‌ خواهد داد. اگر اتحادیه اروپا این طور فکر می‌کند، اساسا در اشتباه است.