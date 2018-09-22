تعاون روستایی باعث گرانی زعفران شد/قیمت به ۱۰میلیون تومان رسید

غلامرضا میری در گفتگو با خبرنگار مهر قیمت هرکیلوگرم زعفران را حداقل ۶ میلیون تومان و حداکثر حدود ۱۰ میلیون تومان عنوان کرد و گفت: طی حدود ۱۰ تا ۱۲ روز گذشته قیمت طلای سرخ حدود ۴ میلیون تومان افزایش داشته است.

وی با اشاره به اینکه دلیل این مساله ورود سازمان مرکزی تعاون روستایی به حوزه بازار زعفران است، افزود: این سازمان با دو هدف حمایت از کشاورز و تنظیم و تثبیت قیمت در بازار به این حوزه ورود کرد اما عملا اتفاق دیگری رخ داد.

نایب رئیس شورای ملی زعفران گفت: هم اکنون سازمان مرکزی تعاون روستایی اقدام به عرضه محصول در بورس کرده و کسانی که محصول را خریداری می کنند نه صادرکننده هستند، نه افرادی که در واحدهای بسته بندی فعالند و نه سایر فعالان حوزه بلکه بیشتر افراد نامرتبط محصول را خریداری کرده و در خانه هایشان دپو می کنند.

میری ادامه داد: همین مساله باعث شده زعفران از بازار جمع آوری شود و قیمت آن افزایش یابد.

وی با بیان اینکه برداشت رسمی زعفران در کشور از بیستم مهرماه آغاز می شود، درباره اینکه آیا سازمان تعاون مجددا اقدام به خرید این محصول خواهد کرد؟، گفت: به نظر می رسد این کار در برنامه آنان قرار دارد.

میری اضافه کرد: به نظر می رسد برنامه سازمان تعاون روستایی این است که قیمت ها را بالا ببرد تا وقتی خرید را متوقف کرد و قیمت ها مقداری دچار افت شد به همین بهانه افت قیمت، مجددا دوباره وارد بازار شود.

نایب رئیس شورای ملی زعفران درباره صادرات طلای سرخ در سالجاری نیز اضافه کرد: تا پایان مرداد ماه جاری بیش از ۸۰ تن زعفران از کشور صادر شده و حدود ۳۰ درصد در این زمینه رشد داشته ایم.