گزینه نظامی در برابر ملت ایران معنا و مفهومی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن رفیق دوست وزیر سپاه در دوران دفاع مقدس صبح امروز(شنبه) در نشست شنبه‌های انقلاب که با موضوع اقتدار نظامی در باغ موزه دفاع مقدس برگزار شد، با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب، امام گونه رهبری می کنند، اظهار داشت: وقتی اعلام شد ۱۲ میلیون گلوله نیاز داریم، برای تهیه آنها سه سال زمان نیاز بود اما چون مردم را به صحنه آوردیم و همه کارخانه‌های ریخته گری بسیج شدند، ظرف یک سال، این نیاز برطرف شد.

وی افزود: امروز به لطف جوانان سپاه و اصل قرار دادن خوداتکایی، موشک قاره پیما و نقطه زن داریم که بعضی قدرت‌های بزرگ هم آن را ندارند؛ البته در همان زمان جنگ هم اکثر موشک‌های ما به نقطه می‌زد که این کار خدا بود.

وزیر سپاه در زمان دفاع مقدس گفت: امروز گزینه نظامی در برابر ملت ما معنا و مفهومی ندارد، ما توانایی بسیج نیروی دفاعی خود و توانایی دفاع در برابر هر ارتشی را داریم.

رفیق دوست در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات در منطقه با تاکید بر اینکه اگر محمد مرسی مانند ما به اهل بیت متوسل می‌شد شکست نمی خورد، گفت: به زودی شاهد سقوط سعودی‌ها خواهیم بود.