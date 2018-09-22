بازگشایی مدارس با حضور کلاس اولی های استان تهران

به گزارش خبرنگار مهر، صبح شنبه و هم زمان با ۳۱ شهریور ماه مراسم بازگشایی مدارس در سطح شهرستان های استان تهران، با حضور جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی برگزار شد.

کلاس اولی ها صبح شنبه پس از شنیدن آیاتی از کلام الله مجید به احترام سرود ملی ایران ایستادند و سپس دقایقی همراه با مداحان اهل بیت عصمت و طهارت (ع) در غم مصیبت کربلا عزاداری کردند.

پس ازاین مراسم شکوفه های مدارس امروز به کلاس های شان رفتند و با معلم های خود آشنا شدند.

معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران که به قرچک سفر کرده بود، طی سخنانی گفت: سعی داریم، تا با اجرای طرح کاروان تحرک، نشاط و سلامتی، در بین دانش آموزان ایجاد نشاط کنیم و این طرح در پی توزیع تجهیزات تربیت‌بدنی به‌ صورت یکسان در مدارس شهرستان‌های استان تهران است.

محمد رحیم اضافه کرد: در طرح کاروان تحرک، نشاط و سلامتی، ۱۴ هزار قلم ،تجهیزات ورزشی بهداشتی برای ۲۱ منطقه شهرستان‌های استان تهران و و در ۳ هزار و ۱۰۰ مدرسه شهرستان های استان تهران توزیع می‌شود.

وی با بیان این که امروز در شهرستان‌های استان تهران میزبان یک‌ میلیون دانش‌آموز هستیم گفت: مکانات باید متوازن باشد تا در حق دانش آموزان در سایر مناطق اجحاف نشود.

معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران افزود: ۳۴ میلیارد تومان تجهیزات در مدارس کشور توزیع شد و هدف از این برنامه‌ پویایی و نشاط در بین دانش آموزان است.با اجرای برنامه‌های فرهنگی و ورزشی می‌توانیم با آسیب‌های اجتماعی مقابله کنیم.

در فاز 11 پردیس نیز مراسم استقبال از مهر و بازگشایی مدارس، با حضور حسنوند، رییس اداره آموزش و پرورش پردیس، حجت الاسلام حسین توسلی امام جمعه، کوروش گلریز شهردار و دیگر مسئولان پردیس برگزار شد.

یدالله شهبازبیگی معاون پشتیبانی و توسعه مدیریت اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران با اشاره به همزمانی ایام محرم و بازگشایی مدارس گفت: در مراسم آغازین سال تحصیلی جدید و بازگشایی مدارس ، مباحث دفاع مقدس و عاشورا را به گونه ای تبیین نمائیم که با تأسی از امام حسین (ع) در عمل رهرو آن امام همام باشیم.

شهرستان های دیگر استان تهران نیز شاهد حضور کلاس اولی ها بود.

بر اساس این گزارش، سال ۹۷ دومین سال طرح تحول بنیادین آموزش و پرورش در دو طرح سخت‌افزاری و ترک افزاری است.