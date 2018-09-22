لبیک به سخنان رهبری و وحدت رمز مقابله با مشکلات است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا خباز صبح شنبه در مراسم رژه مراسم نیروهای مسلح خراسان شمالی، با بیان اینکه امروز دشمن به وسیله اقتصاد به دنبال ایجاد تفرقه و ناامیدی ملت ایران نسبت به نظام است، اظهار کرد: دشمن مشکلات اقتصادی، نوسانات ارز و افزایش قیمت ها در بازار را ابزاری برای ناامیدی ملت ایران نسبت به انقلاب در پیش گرفته، بنابراین باید هوشیار بود و جانانه از این جنگ روانی دفاع کرد.

خباز افزود: ملت ایران بدانند که حمله اقتصادی و متشنج کردن افکار مردم، نقشه جدید دشمن برای ناامیدی و از پا انداختن نظام است، در حالی که نمی دانند موشک‌های قدرتمند نیروهای مسلح ایران اهرم اقتدار نظام است.

وی تصریح کرد: ایران با داشتن انواع سلاح و موشک توانسته خود را به جهانیان ثابت کند به طوری که تمام دنیا فهمیده اند حمله نظامی به ایران غیر ممکن است.

استاندار خراسان شمالی با بیان اینکه دشمن اقتصاد مردم ایران را نشانه گرفته است، بیان کرد: نباید گذاشت اقتصاد کشور ابزاری برای رسیدن دشمن به هدف باشد، بنابراین آنچه در توان داریم باید برای مقابله با استکبار به کار گیرم.

خباز در ادامه محتکران را هم ‌رزمان جبهه دشمن معرفی کرد و گفت: افرادی که برای پر کردن جیب خود اقدام به احتکار نیازهای اصلی مردم کرده اند در جبهه دشمنان نظام قرار دارند.

وی تاکید کرد: ملت ایران برای مقابله با محتکران، چنانچه انباری غیر قانونی مشاهده کردند به دستگاه های مربوطه اطلاع دهند.

استاندار خراسان شمالی مشکلات پیش رو را از سمت مسئولان اجرایی دانست و افزود: مشکلات و نقص ها نتیجه کم‌ کاری مسئولان و مدیران اجرایی است، بنابراین ازاین پس باید با تلاش و اتحاد از هرگونه نارضایتی جلوگیری کرد.

خباز اظهار کرد: استکبار برای ناامیدی ملت ایران و ندیدن چهل سالگی انقلاب نقشه های زیادی را در سر داشته است، اما آنان برنامه های خود را به گور خواهند برد.

وی در ادامه با بیان اینکه جنگ ایران با عراق همچون جنگ احزاب در صدر اسلام بود، گفت: در جنگ احزاب تمام کفار و منافقین دست به دست هم دادند تا شجره طیبه اسلام ناب محمدی را ریشه‌ کن کنند اما با یاری خداوند شکست خوردند و همان گونه در جنگ تحمیلی به لطف خداوند، ملت غیور ایران سیلی محکمی به دشمن زدند.

به گزارش خبرنگار مهر، رژه نیروهای مسلح با حضور استاندار خراسان شمالی، نماینده ولی‌فقیه در استان، خانواده معظم شهدا، ایثارگران و شماری از مردم همیشه درصحنه استان صبح امروز شنبه در بجنورد برگزار شد.

در این مراسم یگان‌های ویژه نیروهای زمینی اعم از یگان تیپ ۱۳۰ ارتش، سپاه جوادالائمه (ع) خراسان شمالی، نیروهای انتظامی، مرزبانی و یگان‌های موتوری از مقابل تمثال مقام حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری فرماندهی کل قوا رژه رفتند.