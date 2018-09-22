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۳۱ شهریور ۱۳۹۷، ۱۳:۱۱

معاون استاندار خوزستان خبر داد:

تعداد شهدای حادثه تروریستی اهواز به ۱۲ نفر رسید

تعداد شهدای حادثه تروریستی اهواز به ۱۲ نفر رسید

اهواز- معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان از افزایش تعداد شهیدان حادثه تروریستی صبح امروز اهواز به ۱۲ نفر خبر داد.

علی حسین حسین زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حادثه صبح امروز تروریستی اهواز در حین برگزاری مراسم رژه نیروهای مسلح اظهار کرد: متاسفانه تاکنون در این حادثه ۱۲ نفر شهید شده اند که به علت حال وخیم برخی از مجروحان، احتمال افزایش این تعداد شهدا وجود دارد. 

وی افزود: شهدای این حادثه از بین مردم و نیروهای نظامی بوده اند ولی هیچ یک از مسئولانی ارشد استانی که در محل حضور داشتند، آسیب ندیدند.

سخنگوی سپاه پاسداران در خصوص این حادثه گفته است: افرادی که در جریان رژه نیروهای مسلح اقدام به تیراندازی به مردم و نیروهای مسلح کردند وابسته به جریان الاهوازیه هستند. چنین اقداماتی پیش از این هم مسبوق به سابقه است و این جریان به سمت کاروان‌های راهیان نور در سال‌های گذشته تیراندازی کرده است.

کد مطلب 4408869

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