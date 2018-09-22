به گزارش خبرنگار مهر، تازه‌ترین اثر تدوین شده توسط امیرحسین مدرس با عنوان «جام باقی» که به تازگی از سوی نشر ستاک منتشر شده است، طی مراسمی در فرهنگسرای اندیشه رونمایی می‌شود.

جام باقی حاصل چند سال بررسی و تدقیق در غزلیات فارسی از ابتدا تا دوران معاصر است که توسط امیرحسین مدرس انجام شده است. وی در این کتاب با بررسی این اشعار دست به انتخاب برخی از ابیات غزلیات فارسی برای شرح احوال حاضران در ماجرای عاشورای سال۶۰ هجری قمری پرداخته است.

مدرس در این کتاب با تشریح برنامه سفر امام حسین(ع) از مکه به سوی کربلا و در ادامه سفر کاروان اهل بیت(ع) از کربلا به شام و مدینه، ابیاتی از غزل‌های فارسی در طول اعصار و قرون را که مناسب شرح حال هر یک از حاضران در این رویداد بوده است را در این کتاب گردآوری کرده است.

در بخشی از مقدمه کتاب آمده است: مجموعه‌ی حاضر، برگزیده‌ی بیت یا ابیاتی از «غزلیات» بیش از یک‌صد غزل‌سرای قدیم و جدید است که آثار آنان در طی چهار سال، مصراع به مصراع بررسی شده است. در نخستین نگاه و به‌صورت عام، این غزلیات و اساساً غزل دیگر شاعران، هیچ ارتباطی با موضوعات و مفاهیم مذهبی و به‌اصطلاح مشهور: «آیینی»، ندارند و موضوعاتی همچون شوق به دیدار و وصل معشوق، شکایت از هجران، گلایه از روزگار و بیچارگی و نظایر این‌هاست. اما اگر از زاویه‌ای دیگر، یعنی نگاه مذهبی و به عبارت بهتر و روشن‌تر: «مدح و مرثیه» به آن‌ها بنگریم، تناسبات شگرفی خواهیم یافت که با توجه به اصل «مناسب خوانی» کاملاً با آن هم‌طراز و هماهنگ است. اگر در مواجهه با غزلیات عاشقانه‌ی تمامی شاعران، همین زاویه‌ی دید و موضوع را مدنظر قرار دهیم، چنین در می‌یابیم که غیرممکن است این بیت یا این غزل، در موضوع – مثلاً – وداع حضرت سیّدالشّهداء (علیه‌السلام) سروده نشده یا بیان (زبان) حال اصحاب ایشان نباشد. به‌بیان‌دیگر، ابیات و شعرها، در عین بی‌ارتباطی ظاهری، گویی برای همین موضوعات (روضه یا مدح و منقبت) سروده شده‌اند؛ اگر با دیده‌ی ذوقی و استحسانی به آن‌ها بنگریم.

در مراسم رونمایی از این کتاب ساعد باقری و مهدی امین فروغی به سخنرانی خواهند پرداخت و چند نفر از مداحان اهل بیت(ع) نیز به مرثیه‌سرایی خواهند پرداخت.

این مراسم رونمایی روز دوشنبه دوم مهر ماه از ساعت ۱۶:۳۰ در فرهنگسرای اندیشه برگزار می‌شود.