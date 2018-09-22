حادثه رذیلانه وناجوانمردانه اهواز با پاسخ محکم ایران مواجه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر ولایتی مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل در پی حادثه تروریستی صبح امروز در اهواز، طی پیامی شهادت مظلومانه تعدادی از هموطنان شریف کشورمان را تسلیت گفت.

متن پیام ولایتی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

حمله ددمنشانه و تروریستی صبح امروز در اهواز و به شهادت رساندن مردم مظلوم و بی دفاع کشورمان، بار دیگر نمایش اقدام کور و رذیلانه جنایتکارانی بود که اقتدار و عزت ایران اسلامی را هدف قرار داده اند.

بی تردید مقاومت و ایستادگی مردم و نظام در برابر گروه های تروریستی و جریانات افراطی و تکفیری و همه توطئه ها و دشمنی ها که با حمایت و پشتیبانی آمریکا ، رژیم صهیونیستی و برخی حامیان مرتجع منطقه تضعیف و تجزیه کشورهای اسلامی و ملت های مظلوم منطقه و ایران اسلامی را نشانه رفته اند را به شکست کشانده و یقینا این حرکت رذیلانه و ناجوانمردانه نیز با پاسخ محکم جمهوری اسلامی ایران مواجه خواهد شد.

همزمانی این اقدام ددمنشانه از سوی یک گروه تروریستی با هفته دفاع مقدس یادآور توطئه ها و دشمنی های صدام و ایادی استکبار و دشمنان استقلال، هویت و انسجام ملت ایران است که در جنگ تحمیلی با شکست مواجه شدند و در طول چهل سال گذشته همه توطئه ها و طراحی های شیطانی خود را به کار گرفتند که با مقاومت و مقابله ملت و نظام با همه تهدیدات و توطئه ها هر روز بر اقتدار و عزت ایران اسلامی افزوده شد و امروز به عنوان قدرت تاثیرگذاری منطقه ای خواب توطئه گران و دشمنان را به نابودی کشانده و این مسیر ادامه خواهد داشت.

شهادت مظلومانه این عزیزان را به محضر مقام معظم رهبری(مدظله العالی)، ملت بزرگ و شریف ایران و بازماندگان این عزیزان تسلیت عرض می کنم که خون پاک آنان ملت و نظام ایران را در پاسداشت آرمان ها و مقابله با هرگونه توطئه دشمنان منسجم تر و محکم تر خواهد کرد. ان شاءالله.

علی اکبر ولایتی