ائتلاف ۱۴ فوریه بحرین: جنایت اهواز نشانه ضعف محور شرارت است

به گزارش خبرگزاری مهر، ائتلاف ۱۴ فوریه بحرین با صدور بیانیه ای در وبگاه ائتلاف جوانان ۱۴ فوریه بحرین، جنایت اهواز را شنیع و بزدلانه توصیف کرد و اقدامات از این دست را نشانه ضعف محور شرارت تمام جبهه ها دانست.

در این بیانیه آمده است: محور شرارت و استکبار به دنبال شکست های خفت بار در همه جبهه هایی که در آن جنگ به راه انداخت و محدود شدن گزینه هایش به اذناب خود دستور اجرای حمله تروریستی به اهواز در جمهوری اسلامی ایران به هنگام رژه نظامی که به شهادت و زخمی شدن شماری منجر شد، را داد. ما در ائتلاف چهارده فوریه و ملت بحرین همبستگی خود را با رهبری، دولت و ملت جمهوری اسلامی ایران اعلام می داریم و در کنار ایران هستیم. ما از هر اقدام ضد عاملان این حمله بزدلانه تروریستی حمایت می کنیم .

ائتلاف ۱۴ فوریه بحرین به مقام معظم رهبری و نیروهای امنیتی و نظامی و خانواده شهیدان و ملت ایران تسلیت گفت.

شایان ذکر است که صبح امروز به مناسبت هفته دفاع مقدس، روبروی لشکر ۹۲ زرهی در اهواز مراسم رژه نیروهای مسلح در حال برگزاری بود که چند نفر به سمت مردم و نیروهای مسلح حاضر در این مراسم شلیک کردند. این تیراندازی حوالی ساعت ۹ صبح آغاز شد و در آن افرادی با لباس نظامی از پشت جایگاه ویژه به سمت مردم تیراندازی کردند.