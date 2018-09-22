گزینه قطعی برای سرمربیگری تراکتور در نظر گرفته نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر، باشگاه تراکتورسازی تبریز امروز بیانیه‌ای در مورد انتخاب سرمربی این تیم صادر کرد که متن آن به شرح زیر است:

رکن اساسی یک تیم سرمربی و رهبر فنی است که در هر شرایطی، وضعیت‌های مناسب را برای کسب موفقیت بررسی و برای آن تدبیر می‌کند.‌

پس از قطع همکاری جان توشاک با باشگاه تراکتورسازی و حرف ‌و حدیث‌های گوناگون در مورد وی طبیعی بود که باز هم شایعه‌سازان که نتوانسته بودند به اهداف خود دست یابند، دوباره برای رونق بازار خود مربیان مختلفی را ردیف کرده و از طریق برخی سایت‌ها و نشریات زرد به‌ویژه کانال‌ها و گروه‌های تلگرامی و... اسامی بسیاری را کاندیدای سکان‌داری تیم محبوب پرشورها کردند که در چند روز گذشته بیش ‌از پیش این اسامی در فضای مجازی تبلیغ شد.‌

از آنجایی ‌که باشگاه بزرگ و مردمی تراکتورسازی هیچ‌گاه تحت تأثیر شایعات بی‌اساس قرار نگرفته و هواداران تحلیلگر آن نیز اخبار نادرست منتشر شده در این زمینه را باور نمی‌کنند، از این رو جهت تنویر افکار عمومی ضروری است واقعیت در این زمینه نیز به اطلاع مخاطبان عزیز به‌ خصوص هواداران و علاقمندان تیم تراکتورسازی برسد.‌

با توجه به اینکه فردا یک‌شنبه تیم تراکتورسازی یک بازی حساس را در برابر تیم صدر جدولی پدیده مشهد برگزار خواهد کرد و تلاش و تمرکز سرخ پوشان برای کسب هر ۳ امتیاز این مسابقه برنامه‌ریزی‌شده است،

از این رو ضمن تکذیب تمامی اسامی مطرح‌شده در فضای مجازی به ‌عنوان سرمربی تیم تراکتورسازی، به اطلاع علاقمندان و هواداران فهیم می‌رساند که کمیته فنی باشگاه ضمن تدارک همه‌جانبه برای انسجام تیم بررسی وضعیت تعدادی از مربیان بزرگ را نیز در دست اقدام دارد که در صورت قطعی شدن به اطلاع خواهد رساند.

از آنجایی‌ که هنوز هیچ‌کدام از گزینه‌های مدنظر باشگاه مورد بررسی دقیق و قطعی قرار نگرفته‌اند، از این رو نفرات مطرح‌ شده در سایت‌ها و فضای مجازی حدس و گمانی بیش نیست و از هواداران عزیز تراکتورسازی درخواست می‌شود تا نهایی شدن این موضوع باز هم صبر و شکیبایی خود را به مرحله ظهور برسانند تا تیم محبوبشان بتواند با تمرکز و آرامش لازم مراحل رشد و موفقیت را پشت سر بگذارد.