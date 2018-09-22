نقشه و کینه دشمنان براستقامت و هوشیاری ملت ایران می افزاید

به گزارش خبرگزاری مهر، جامعه روحانیت مبارز در بیانیه ای ضمن محکومیت حادثه تروریستی اهواز، تاکید کرد: نقشه و کینه دشمنان جز لعن و نفرت برای عاملان و حامیان برجای نخواهد گذاشت و براستقامت، هوشیاری و سرافرازی ملت بزرگ ایران خواهد افزود.
متن این بیانیه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
وکان حقاً علینا نصرالمؤمنین- ما را سزد یاری مؤمنین(سوره روم آیه47)
حادثه تروریستی اهواز و شهادت و زخمی شدن تعداد زیادی از هموطنان عزیز و قهرمان ما، غمی جانکاه بر عزاداران حسینی افزود.
در حالیکه مردم ایران و غیور مردان و زنان خوزستانی در سوگ سالار شهیدان و سیدالساجدین امام زین العابدین علیهم السلام لباس عزا بر تن داشتند، بدترین خلق خدا با فرمان و حمایت اربابان ددمنش، کودک کش و جنگ طلب خود، عده ای از مدافعان عزت و امنیت ایران اسلامی و مردم شریف را به خاک و خون کشیدند. زهی قساوت و پلیدی.
آری جدال یزید و یزیدیان با حسین و حسینیان سنت همیشگی تاریخ و سرنوشت انسان هااست و چه شکوهمند و افتخارآفرین گام نهادن در مسیر حسینی و ارزش های والای الهی و قدس نشینی سی مرغ شاهد.
جامعه روحانیت مبارز به همه خانواده این شهیدان عزت و شرف، تبریک و تسلیت گفته و برای همه مجروحین شفای عاجل مسئلت می کند و به روح بلند عرشیان عاشورائی درود می فرستد و مطمئن است نقشه و کینه دشمنان جز لعن و نفرت برای عاملان و حامیان برجای نخواهد گذاشت و براستقامت و هوشیاری و سرافرازی ملت بزرگ ایران خواهد افزود. زیرا خداوند متعال وعده یاری مؤمنان و دفاع از آنان را داده است.
و ما النصر إلا من عندالله العزیز الحکیم
جامعه روحانیت مبارز
31/6/97
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