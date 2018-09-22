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۳۱ شهریور ۱۳۹۷، ۱۹:۱۳

بیانیه جامعه روحانیت مبارز در محکومیت حادثه اهواز؛

نقشه و کینه دشمنان براستقامت و هوشیاری ملت ایران می افزاید

نقشه و کینه دشمنان براستقامت و هوشیاری ملت ایران می افزاید

جامعه روحانیت مبارز در بیانیه ای ضمن محکومیت حادثه تروریستی اهواز، تاکید کرد: نقشه و کینه دشمنان براستقامت، هوشیاری و سرافرازی ملت بزرگ ایران خواهد افزود.

به گزارش خبرگزاری مهر، جامعه روحانیت مبارز در بیانیه ای ضمن محکومیت حادثه تروریستی اهواز، تاکید کرد: نقشه و کینه دشمنان جز لعن و نفرت برای عاملان و حامیان برجای نخواهد گذاشت و براستقامت، هوشیاری و سرافرازی ملت بزرگ ایران خواهد افزود.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

وکان حقاً علینا نصرالمؤمنین- ما را سزد یاری مؤمنین(سوره روم آیه47)

حادثه تروریستی اهواز و شهادت و زخمی شدن تعداد زیادی از هموطنان عزیز و قهرمان ما، غمی جانکاه بر عزاداران حسینی افزود.

در حالیکه مردم ایران و غیور مردان و زنان خوزستانی در سوگ سالار شهیدان و سیدالساجدین امام زین العابدین علیهم السلام لباس عزا بر تن داشتند، بدترین خلق خدا با فرمان و حمایت اربابان ددمنش، کودک کش و جنگ طلب خود، عده ای از مدافعان عزت و امنیت ایران اسلامی و مردم شریف را به خاک و خون کشیدند. زهی قساوت و پلیدی.

آری جدال یزید و یزیدیان با حسین و حسینیان سنت همیشگی تاریخ و سرنوشت انسان هااست و چه شکوهمند و افتخارآفرین گام نهادن در مسیر حسینی و ارزش های والای الهی و قدس نشینی سی مرغ شاهد.

جامعه روحانیت مبارز به همه خانواده این شهیدان عزت و شرف، تبریک و تسلیت گفته و برای همه مجروحین شفای عاجل مسئلت می کند و به روح بلند عرشیان عاشورائی درود می فرستد و مطمئن است نقشه و کینه دشمنان جز لعن و نفرت برای عاملان و حامیان برجای نخواهد گذاشت و براستقامت و هوشیاری و سرافرازی ملت بزرگ ایران خواهد افزود. زیرا خداوند متعال وعده یاری مؤمنان و دفاع از آنان را داده است.

و ما النصر إلا من عندالله العزیز الحکیم
جامعه روحانیت مبارز
31/6/97

کد مطلب 4409304

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