به گزارش خبرنگار مهر، روز دوم از هفته هفتم رقابت های فوتبال لیگ برتر از ساعت ۱۹:۳۰ دقیقه امروز شنبه با دیدار تیم های نساجی و استقلال در قائمشهر پیگیری شد که این دیدار با تساوی بدون گل به پایان رسید.

با وجود تلاشی که دو تیم انجام دادند در نیمه اول فوتبال زیبایی را به نمایش نگذاشتند و موقعیت های خطرناکی هم روی دروازه ها خلق نشد. در دقیقه ۳۹ این دیدار البته استقلال روی حرکت مرتضی تبریزی صاحب یک موقعیت خوب شد اما ضربه محکم روح الله باقری را دروازه بان نساجی مهار کرد.

پنج دقیقه پایانی نیمه اول کمی سرعت استقلال برای رسیدن به گل بیشتر شد و چند موقعیت را ایجاد کرد اما حملات این تیم آنقدر زهردار نبود که دروازه میزبان را با خطر مواجه کند.

در نیمه دوم هم دو تیم تلاش زیادی کردند تا به گل برسند اما نمایش هماهنگ و با برنامه ای را از سوی دو تیم شاهد نبودیم. استقلال برای عقب نماندن از کورس مدعیان قهرمانی به سه امتیاز این دیدار نیاز داشت و تعویض های شفر هم در همین راستا بود اما در مقابل جواد نکونام نمی خواست در خانه شکست را متحمل شود.

در دقایق پایانی استقلال کمی هجومی تر شد و زمان بیشتری را در زمین حریف سپری کرد اما موقعیت جدی را روی دروازه نساجی خلق نکرد.

استقلال با این تساوی ۷ امتیازی شد و در رده یازدهم جدول رده بندی جای گرفت. نساجی هم با ۶ امتیاز در رده سیزدهم قرار گرفته است.

آبی های تهران در هفته هشتم لیگ برتر باید روز ۵ مهر ماه در دربی تهران به مصاف پرسپولیس بروند و امید هواداران برای آشتی با تیم و شفر پیروزی در این دیدار برابر رقیب سنتی است.