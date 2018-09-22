بازیکنان نساجی باغیرت بازی می کنند/ زمین را واگذار نکردند

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد صنیعی فر پس از بازی و تساوی بدون گلس تیمش با استقلال تهران با بیان اینکه یک بازرگان هستم و تاکنون توانستم از تیم نساجی حمایت کنم گفت: از الان به بعد برایم سخت است و باید مسئولان از این بعد حمایت کنند.

وی با بیان اینکه در شرایط کنونی اقتصادی حمایت از تیم سخت است و به خاطر دل مردم هزینه کرده ام ادامه داد: جمع کردن جمعیت و هواداران نساجی عشق می خواهد و باید به مردم و هواداران احترام گذاشت.

وی با عنوان اینکه تیم هایی استقلال، پرسپولیس و غیره حامی و پشتیبان دارند گفت: برنامه ریزی سه ساله کرده بودیم تا اولا تیم به لیگ دسته دوم نرود و ثانیا تیم را در لیگ یک حفظ کردیم و امسال نیز بنا داریم تیم را حفظ کنیم.

مالک باشگاه نساجی مازندران با اظهار اینکه عاشق فوتبال هستم گفت: اهل هیاهو نیستم و هرکاری که کرده ام به عشق مردم بوده است و مسئولان نیز باید جلو آیند و هنوز زمین وعده داده شده تحویل نشده است.

صنیعی فر از مسئولان خواست تا برای تیم نساجی کار و تلاش کنند درباره واگذاری زمین وعده داده شده برای تیم گفت: هنوز زمینی نگرفته ایم و تاکنون هیچکس کمکی نکرده و تاکنون تیم به لطف خدا و با آبرو بازی کرده است.

وی با بیان اینکه نساجی مازندران با تیمهای دیگر فرق دارد و با قدرت بازی می کند گفت: بازیکنان با غیرت و با تعصب بازی می کنند و در این بازی کمتر از استقلال نبوده ایم و مشکلات باید با مدیریت و حمایت حل شود.

مالک باشگاه نساجی مازندران با عنوان اینکه تیم متعلق به استان است گفت: این تیم با قدرت و آبروداری است وباید حمایت شود.