به گزارش خبرنگار مهر، شرایط در هفته دفاع مقدس برای بازخوانی و بازبینی ابعاد یکی از نقاط قوت کشور یعنی توانمندی ها نظامی و اوضاع نیروهای مسلح مهیا است و از همین رو خبرنگار مهر به سراغ سردار سرتیپ پاسدار محمدتقی اوصانلو فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا(ع) شمالغرب کشور رفته و از وی درباره حمله موشکی به مقر تروریست های گروهک تروریستی منحله «حدک» سوال کرده است.
وی در این خصوص گفت: خوشبختانه امروز وضعیت شمالغرب کشور که از حیث امنیت، منطقهای فوقالعاده مهم برای دشمن به حساب می آید، مطلوب است.
فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا(ع) شمالغرب کشور ادامه داد: دشمن در خصوص این منطقه احساس میکند که ناامنی در شمالغرب، میتواند ناامنی برای کشور به همراه داشته باشد و قسمتی از کشور را نیز درگیر میکند.
تلاش آمریکا برای ایجاد ناامنی در ایران با قلک عربستان
اصانلو با اشاره به اینکه وضعیت مطلوب منطقه شمالغرب در حالی به دست آمده که در این مقطع زمانی همه منتظر ناامن شدن این منطقه هستند، تصریح کرد: آمریکاییها و گروههای ضدانقلاب با قلک سعودی ها تلاش میکنند که این گروههای مرده و از لحاظ اقتصادی بسیار اسفناک را زنده نگه دارند و فعالشان کنند، آنها تلاش میکنند به انحای مختلف، ناامنی را در منطقه ایجاد کرده و احساس ناامنی برای کشور به وجود آورند.
فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا(ع) شمالغرب کشور با یادآوری اینکه خوشبختانه تلاشهای دشمن در این مقطع به هیچ وجه تاثیر آنچنانی نداشته است، اظهار کرد: این اواخر، اقدامی از سوی دشمن در مریوان صورت گرفت و آنها توانستند یکی از پایگاههای ما را مورد ضربه قرار داده و احساس کنند که کار بزرگی انجام دادهاند. ما هم همان زمان گفته بودیم که قطعا این اقدام را تلافی خواهیم کرد، ما اجازه نمیدهیم دشمن کاری را انجام دهد که بدون تلافی بماند و قطعا تلافی دندانشکنی به آنها خواهیم داد.
اوصانلو ادامه داد: حدود ۴۵ روز قبل، ما این هشدار را به آنها دادیم و آنها نیز کاملا در تب و تاب بوده و منتظر چنین تلافی بودند، البته نه به این شدت. این گروه ضد انقلاب جلسهای داشتند که میخواستند تصمیم هایی را بگیرند و در همین شرایط با یک اقدام برنامهریزی شده، ضربه بسیار سختی خوردند، ما نیز از لحاظ اطلاعاتی میدانستیم که این گروه کی و کجا جلسه دارند و در این اقدامی که انجام شد، دقیقا اتاق جلسه آنها مورد هدف قرار گرفت.
گروهک تروریستی« حدک» کاملا منهدم شد
وی با بیان اینکه ۹۵ درصد از حدود ۲۸ تا ۳۰ نفری که در اتاق مذکور جلسه داشتند، طی این اقدام کشته شدند، افزود: تقریبا کل شورای گروهک «حدک» به طور کامل منهدم شد و یکی دو نفر دیگر نیز به شدت مجروح شدند. آن قلعهای که آنها احساس میکردند کاملا مستحکم بوده و ۷۲ اتاق داشت، ما یک اتاق را انتخاب کردیم و زدیم که بسیار موثر بود.
آن قلعهای که آنها احساس میکردند کاملا مستحکم بوده و ۷۲ اتاق داشت، ما یک اتاق را انتخاب کردیم و زدیم که بسیار موثر بوداصانلو ادامه داد: در پی این اقدام ایران بلافاصله آمریکاییها برای بررسی در صحنه حاضر شدند تا دقت کار را ببینند. ادعای آنها این بود که احتمالا داخل گروه جاسوس خائنی بوده و جیپیاس داشته و با خود به اتاق آورده است. در اصل اگر هم اینطوری بوده، قدرت کار ما را میرساند و از طرفی، آن فردی هم که آنجا بوده، خودش هم حتما کشته شده است.
فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا(ع) شمالغرب کشور با اشاره به اینکه دشمن از جمهوری اسلامی ضرب شستی دید و به عینه مشاهده کرد که در فاصله ۲۴۰ کیلومتری، نقطه زدیم و اینها باید هشدارهای ما را ببینند، گفت: این هشدارهای جمهوری اسلامی است و ما این کار را در فاصله یکهزار کیلومتری نیز میتوانیم انجام دهیم، یعنی هیچ فرقی ندارد این کار در ۲۰۰ کیلومتری یا ۱۰۰۰ کیلومتری باشد، لذا این تهدیدات و این کارهایی که انجام میدهند، بیاثر است و در این رابطه مقام معظم رهبری فرمودند که دیگر زمان بزن و در رو تمام شده است.
وی در ادامه با اشاره به تجربه چهل ساله تحریم ها علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، گفت: چهل سال است که ما تحریم هستیم. زمان جنگ لباس غواصی نداشتیم و در والفجر ۸ گیریس مالیدیم و خیلی هم سخت بود و به صورت بازی این کار را انجام دادیم و اگر شده با گیریس هم آنطرف آب برویم، برای ما فرقی نمیکند، تحریم کردن کار بچه است.
این فرمانده دوران دفاع مقدس با یادآوری اینکه ما در دروان دفاع مقدس سیمخاردار نداشتیم، به انهدام مواضع تروریست های ضدانقلاب در عمق مواضع شان اشاره کرد و گفت: الان ما در ۲۰۰۰ کیلومتری نقطه میزنیم. لباس غواصی آن زمان به ما نمیدادند و ما میخواستیم عملیات غواصی کنیم که این خود مسئله فوقالعاده مهمی است؛ چرا که به ما لباس نمیدادند و ما میخواستیم عملیات غواصی بکنیم، تجهیزات غواصی نداشتیم، میخواستیم عملیات غواصی کنیم.
اصانلو با بیان اینکه امروز هم با تحریم کردن ایران اعلام میکنند که فلان چیز را نمیدهیم، خیلی از چیزها را به ما نمیدادند و نمیدهند، گفت: لازمه مقابله با تحریم ها و شکست توطئه های دشمنان این است که مسئولان ما باید حواسشان جمع باشد، مسئولان ما باید از این موضوعات نترسند، قطعا در اصل مردم هیچوقت نترسیدهاند و نخواهند ترسید و قطعا هم مسئولان مجبورند دنبالهروی مردم باشند.
مسئولان هر وقت خواستند به صورت انفرادی راه بروند، راه را کج رفته اند
وی ادامه داد: اینطور نبوده که مردم دنبالهروی مسئولان باشند اما دنبالهروی رهبری بودند و هستند و خواهند بود ولی مسئولان سیاسی و اجرایی کشور باید همیشه دنبال مردم باشند و هر وقت خواستند به صورت انفرادی راه بروند، راه را کج رفتند ولی هر وقت خواستند دنبال مردم بروند راهشان را درست رفتند.
فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا(ع) شمالغرب کشور گفت: مردم الان درست انتخاب میکنند ولی گاها اشتباهاتی که مسئولان اجرایی دارند، میگویند که ما تصمیمگیر این مردم هستیم و مردم به ما رأی داده اند، در حالی که غلط تصمیم میگیرند. البته باز هم مردم هدایتشان میکنند.
اصانلو افزود: مدتی گذشت و مردم دیدند که مسئولان اجرایی نمی توانند راه خودشان را بروند و پله را درست نمی توانند بالا بروند، مردم خود پله را بالا میروند و مسئولان عقب میمانند. زمانی باید صرف کنند تا برسند و آقا هم این موضوع را خیلی وقت پیش به مسئولان فرمودهاند که باید با مردم حرکت کنید.
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