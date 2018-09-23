۱۵هزار اتوبوس درخدمت زائران اربعین/ قیمت بلیت اتوبوس اربعین امسال

به گزارش خبرنگار مهر، اگرچه تا آغاز مراسم بزرگ پیاده روی اربعین کمتر از یک ماه باقی مانده و تا چند روز پس از خودِ اربعین نیز به طول می انجامد، اما به دلیل بزرگی اجرای آن و پیش بینی سفر حدودا ۲.۵ میلیون نفر به عتبات عالیات، از یک ماه قبل بسیاری از دستگاه ها و نهادهای عضو ستاد مرکزی اربعین خود را برای انجام آن آماده می کنند.

با توجه به پیش بینی سفر حدودا ۹۰ درصدی زائران عتبات از طریق مرزهای زمینی ایران و عراق، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای به عنوان دستگاه هماهنگ کننده و مدیریت کننده ناوگان حمل و نقل عمومی مسافران و نیز سازمان متولی پایانه های مرزی سه گانه (یا احتمالا چهارگانه) شامل مهران، شلمچه و چذابه (یا به احتمال زیاد مرز خسروی) با همسایه غربی ایران، یکی از مهم ترین نهادهای نظارتی و تصمیم گیر ـ به خصوص در زمینه تعیین قیمت بلیت اتوبوس ها ـ در ستاد مرکزی اربعین محسوب می شود.

گرانی بلیت هواپیما و پیش بینی اقبال گسترده مردم به ناوگان جاده ای

با توجه به اینکه امسال نرخ بلیت هواپیما برای سفرهای اربعین ۲.۲ و ۲.۸ میلیون تومان برای پروازهای (به ترتیب) تهران ـ نجف ـ تهران و مشهد ـ نجف ـ مشهد تعیین شده که نرخ بسیار بالایی است، به نظر می رسد عمده زائران عتبات عالیات امسال با استفاده از حمل و نقل جاده ای به عراق بروند که این مسأله سبب افزایش اهمیت و توجه به رعایت نرخ کرایه مصوب اتوبوس ها شده است.

معاون سازمان راهداری: رفع نقاط حادثه خیز منتهی به سه پایانه مرزی

خداداد مقبلی، معاون برنامه ریزی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای اخیرا در بازدید از پایانه های مرزی شلمچه و چذابه بر اندیشیده شدن تمهیدات لازم برای تسهیل خروج و ورود زائران اربعین از سه گذرگاه مرزی کشور تأکید کرده است.

همچنین با توجه به اینکه این سازمان متولی حفظ و نگهداری فنی جاده هاست، مقبلی لزوم شناسایی، رفع و ایمن سازی نقاط پرحادثه مسیرهای منتهی به پایانه های مرزی استان های خوزستان و ایلام تا قبل از اربعین را مورد اشاره قرار داده است.

وی با بیان اینکه مرز شلمچه دومین مرز پرحجم از نظر خروج و ورود زائران اربعین حسینی بعد از مرز مهران است اعلام کرد: پیش بینی می شود تردد زائران اربعین حسینی (ع) در سال جاری نسبت به سال گذشته افزایش ۱۰ درصدی داشته باشد.

به گفته این مقام مسئول در سازمان راهداری، مرز شلمچه تنها گذرگاه خروج اتباع خارجی در اربعین حسینی است و تا قبل از اربعین، گیت های خروج و ترمینال مجاز برای اتباع خارجی در این پایانه مرزی آماده می‌شود.

بنابر اعلام دستگاه های مسئول، در اربعین سال گذشته بیش از یک میلیون زائر از مرزهای چذابه و شلمچه و بیش از یک میلیون نفر نیز از مرز مهران به کشور عراق سفر کردند. ضمن اینکه کمتر از ۱۰۰ هزار نفر نیز از مرز هوایی وارد فرودگاه های بغداد و نجف شدند.

معاون وزیر راه: سه فاکتور تعیین نرخ تعادلی کرایه اتوبوس‌های اربعین

در همین ارتباط، عبدالهاشم حسن نیا، رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره سقف نرخ کرایه اتوبوس در ایام اربعین برای جابجایی زائران تا مرزهای ایران و عراق اظهار کرد: هنوز بر سر کرایه اتوبوس های اربعین با شرکت های مسافری و صنف اتوبوسرانان جلسه ای برگزار نکرده ایم و این کار هفته آینده انجام خواهد شد و نرخ بلیت اتوبوس های اربعین اعلام خواهد شد

وی با بیان اینکه هنوز مشخص نیست مرز خسروی در مراسم امسال مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت یا خیر، افزود: اگر امنیت این مرز از سمت عراق مورد تأیید نیروهای امنیتی عراقی قرار گیرد، کلیه زیرساخت های لازم برای بهره برداری از این پایانه مرزی در ایام اربعین سال جاری از جمله گیت های خروج و ورود زائران و نیز پارکینگ بزرگ خودروهای شخصی و عمومی فراهم است.

حسن نیا با پیش بینی سفر دو میلیون و ۵۰۰ هزار زائر در ایام اربعین امسال به عراق، از آمادگی کامل ناوگان اتوبوسرانی برای انتقال بخش مهمی از زائران خبر داد و تصریح کرد: بخش کوچکی از این زائران با گونه های حمل و نقلی ریلی (از طریق مرز شلمچه) و هوایی جابه جا خواهند شد اما بخش عمده ای که به حدود ۹۰ درصد زائران می رسد، از طریق حمل و نقل جاده ای اعم از عمومی و خصوصی عازم عراق خواهند شد.

وی ادامه داد: پیش بینی ما این است که ۸۰ درصد زائران اتوبوس و حمل و نقل عمومی را برای رسیدن به مرزهای عراق انتخاب کنند و حدود ۱۰ درصد نیز با خودروی شخصی به پایانه های مرزی سفر کنند. با این حال باز هم به زائران اربعین پیشنهاد می کنیم از حمل و نقل عمومی استفاده کنند و کمتر با خودروی شخصی به مرزها مراجعه داشته باشند.

رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با بیان اینکه حدود ۱۵ هزار ناوگان اتوبوسرانی جاده ای آماده جا به جایی زائران به مرزهای ایران و عراق هستند، گفت: قرار است در تعیین نرخ کرایه اتوبوس های اربعین امسال، سه فاکتور عرضه و تقاضا، پیشنهادات صنف حمل و نقل جاده ای مسافری و رضایت و منافع مردم در نظر گرفته شود و نهایتا نرخی که به نقطه تعادل رسیده باشد را اعلام کنیم.

عامری: قطعات اتوبوس گران شده اما رضایت زائران مهم است

احمدرضا عامری، رئیس اتحادیه سراسری شرکت های تعاونی حمل و نقل مسافر در گفت وگو با خبرنگار مهر در خصوص نرخ پیشنهادی شرکت های مسافری جاده ای برای سفرهای اربعین امسال در زمان رفت و برگشت مسافران به مرزهای مهران، شلمچه و چذابه گفت: در جلسه ای که قرار است با حضور صنف رانندگان اتوبوس و شرکت های حمل و نقل مسافری با سازمان راهداری برگزار شود، در خصوص کرایه اتوبوس های اربعین و قیمت بلیت به مرزهای استان های ایلام و خوزستان با در نظر گرفتن شرایط قیمتی قطعات یدکی و لوازم اتوبوس در سال جاری تصمیم گیری می شود.

وی با اشاره به افزایش چند برابری قیمت قطعات یدکی اتوبوس از جمله لاستیک و روغن موتور در پی نوسانات ارزی چند ماه گذشته، افزود: سال قبل رانندگان اتوبوس از شرایط سفرها از جمله نرخ کرایه و قیمت بلیت راضی بودند. اما امسال شرایط کمی فرق کرده است با این حال ما نیز به دنبال رضایت مسافران و زائران هستیم.

عامری با بیان اینکه برخی واردکنندگان قطعات و برخی شرکت های تولیدکننده اتوبوس، قطعات آن را با ارز دولتی وارد کرده و در حال حاضر با ارز آزاد به فروش می رسانند گفت: لازم است برای رسیدن به نرخ تعادلی کرایه اتوبوس های اربعین امسال، علاوه بر حمایت دولت از تأمین قطعات و لوازم با نرخ مناسب، موضوع تردد یک سر خالی ناوگان اتوبوسرانی بین جاده ای هم در نظر گرفته شود.

به گفته عامری ناوگان اتوبوس بین شهری کشور در حدود ۱۶ هزار و ۵۰۰ دستگاه است که بخش عمده ای از این ناوگان فرآیند جابه جایی زائران عتبات عالیات در اربعین امسال را اجرایی خواهد کرد.

کرایه اتوبوس ها سال گذشته چقدر بود؟

به گزارش خبرنگار مهر، سال گذشته سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در پی توافق با شرکت های مسافربری بین شهری نرخ کرایه اتوبوس ها را دو برابر کرایه معمولی سفر جاده ای از هر شهر به مرزهای مهران، شلمچه و چذابه اعلام کرد.

داوود کشاورزیان، رئیس وقت این سازمان در گفت وگو با خبرنگار مهر در تاریخ ۷ مهر ماه ۱۳۹۶ درباره قیمت بلیت اتوبوس های ویژه جابه جایی زائران اربعین از شهرهای مختلف به سمت مرز ایران و عراق و بالعکس گفته بود: با توجه به اینکه این اتوبوس ها، چه در زمان رفت و چه در زمان بازگشت زائران، باید یک سر خالی حرکت کنند نظر سازمان راهداری با توافق با انجمن های شرکت های حمل و نقل مسافر این است که هزینه بلیت اتوبوس دو برابر محاسبه شود.

اگرچه کرایه اتوبوس تهران ـ مهران در شرایط عادی در سال گذشته ۶۴ هزار تومان بود، اما با توافق شرکت های مسافری و سازمان راهداری، در ایام سفرهای اربعین ۱۳۰ هزار تومان تعیین شد. با این حال سال گذشته هر چه به روز اربعین نزدیک می شدیم، با توجه به کاهش تعداد متقاضیان سفر به مرزهای مهران و شلمچه، نرخ کرایه اتوبوسها هم به تدریج از سقف قیمتی تعیین شده، کمتر شده بود به خصوص که بخش نسبتا مهمی از زائران از یکی دو روز قبل از اربعین اقدام به برگشت به کشور کردند.

کرایه فعلی اتوبوس تهران-مهران و نرخ احتمالی اربعین

گفتنی است در حال حاضر کرایه اتوبوس تهران ـ مهران (از پایانه غرب) برای اتوبوس های وی آی پی (۲۵ صندلی) ۷۶ هزار تومان و برای اتوبوس های معمولی (۴۴ صندلی)، ۴۶ هزار تومان است که با نرخ های سال گذشته تفاوت چندانی ندارد.

به نظر می رسد امسال نیز علی رغم افزایش قیمت لاستیک، قطعات یدکی لوازم جانبی خودروهای سنگین، تفاوت قیمتی چندانی برای کرایه اتوبوس های اربعین با سال گذشته را شاهد نباشیم.

در صورتی که امسال نیز بر سر افزایش دو برابری کرایه های اتوبوس توافق شود، احتمالا بلیت اتوبوس تهران ـ مهران برای اربعین امسال از ۹۰ تا ۱۵۰ هزار تومان برای اتوبوس های با شرایط مختلف در نوسان خواهد بود.