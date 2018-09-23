مراسم بزرگداشت مرحوم محمدعلی مرادی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در آیین بزرگداشت و رونمایی کتاب تازه محمدعلی مرادی، جمعی از اندیشنمندان و فرهیختگان چون نعمت الله فاضلی، مقصود فراستخواه، یعقوب موسوی ، سید جواد میری و اسماعیل خلیلی در آن حضور خواهند داشت.

در این مراسماز کتاب جدید زنده یاد محمد علی مرادی به نام «بنیادهای فلسفی علم فرهنگ» رونمایی می­ شود.

نویسنده در این کتاب بر اساس سه مفهوم پیشرفت، قانون و تجربه به منزلۀ سه حلقۀ اتصال در سیر تاریخی شکل گیری علم فرهنگ کوشیده است وابستگی چنین دانشی را از سویی با علم تجربی و از دیگر سو با دین، اسطوره و شعر نمایان کند.

این مراسم روز دوشنبه دوم مهرماه از ساعت ۱۷ تا ۱۹ در محل شرکت انتشارات علمی و فرهنگی واقع در چهاراه شهید حقانی، خیابان نلسون ماندلا (آفریقا) کوچه کمان پلاک ۲۵ برگزار می­شود.