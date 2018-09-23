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۱ مهر ۱۳۹۷، ۱۱:۵۳

همراه با رونمایی کتاب «بنیادهای فلسفی علم فرهنگ»؛

مراسم بزرگداشت مرحوم محمدعلی مرادی برگزار می شود

مراسم بزرگداشت مرحوم محمدعلی مرادی برگزار می شود

آیین بزرگداشت زنده یاد محمد علی مرادی به همراه رونمایی از کتاب جدید این اندیشمند در انتشارات علمی و فرهنگی برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در آیین بزرگداشت و رونمایی کتاب تازه محمدعلی مرادی، جمعی از اندیشنمندان و فرهیختگان چون نعمت الله فاضلی، مقصود فراستخواه، یعقوب موسوی ، سید جواد میری و اسماعیل خلیلی در آن حضور خواهند داشت.

در این مراسماز کتاب جدید زنده یاد محمد علی مرادی به نام «بنیادهای فلسفی علم فرهنگ» رونمایی می­ شود.

نویسنده در این کتاب بر اساس سه مفهوم پیشرفت، قانون و تجربه به منزلۀ سه حلقۀ اتصال در سیر تاریخی شکل گیری علم فرهنگ کوشیده است وابستگی چنین دانشی را از سویی با علم تجربی و از دیگر سو با دین، اسطوره و شعر نمایان کند.

این مراسم روز دوشنبه دوم مهرماه از ساعت ۱۷ تا ۱۹ در محل شرکت انتشارات علمی و فرهنگی واقع در چهاراه شهید حقانی، خیابان نلسون ماندلا (آفریقا) کوچه کمان پلاک ۲۵ برگزار می­شود.

کد مطلب 4409800
سارا فرجی

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