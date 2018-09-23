به گزارش خبرگزاری مهر، نشست «از پراگ تا تهران» به مناسبت پنجاهمین سال درگذشت یان ریپکا ایرانشناس اهل چک، روز شنبه ۷ مهر در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار میشود.
ایرانشناسی و ادبیات فارسی در کشور چک سابقهای دیرینه دارد و صاحبنظرانی نامدار در این رشته در چک پرورش یافتهاند که آثار در خور اعتنایی هم خلق کردهاند. یان ریپکا، فلیکس تاوئر و یرژی بچکا از این جملهاند.
امسال پنجاهمین سال درگذشت یان ریپکا، ایرانشناس و شرقشناس نامدار چک است. ریپکا آثار متعددی در باب حافظ، نظامی، عطار، فردوسی، باباافضل و سعدی نوشت و کتاب تاریخ ادبیات فارسی و تاجیکی او هم بسیار مشهور است. زبان و ادبیات چک هم در ایران بسیار مخاطب دارد و آثار نویسندگانی چون کافکا، هاشک، کوندرا، چاپک و کلیما با ترجمههای متعدد در ایران منتشر شده است.
به مناسبت پنجاهمین سال درگذشت یان ریپکا نشست ویژه شهر کتاب با محوریت بررسی وضعیت ایرانشناسی در چک و زبان و ادبیات چک در ایران و همکاریها و گفتوگوهای ادبی میان دو کشور برگزار میشود با حضور و سخنرانی ایوانا بوزدخوا، زوزانا کریهوا، مونیکا روژیچکوا و ابوالقاسم اسماعیلپور همراه خواهد بود.
این برنامه روز شنبه هفتم مهر از ساعت ۱۱ در مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع درخیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه سوم برگزار میشود.
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