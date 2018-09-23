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۱ مهر ۱۳۹۷، ۱۲:۳۷

سینماگران جنگ مهمان رادیو تهران می‌شوند

سینماگران جنگ مهمان رادیو تهران می‌شوند

بهروز افخمی، محمدعلی باشه آهنگر، مسعود ده نمکی و احمدرضا درویش به مناسبت هفته دفاع مقدس امشب مهمان ویژه برنامه «سینما تهران» می شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل باستانی تهیه کننده «نقطه سر شب» گفت: برنامه «نقطه سرشب» شب های یکشنبه از ساعت ۲۲ در حوزه سینما و زیر عنوان «سینما تهران» تهیه و پخش می شود، در این برنامه با کارگردانان و بازیگران فیلم های در حال اکران سینما گفتگو خواهد شد. امشب اول مهر ماه به مناسبت هفته دفاع مقدس سینماگران جنگ از جمله بهروز افخمی، محمدعلی باشه آهنگر، مسعود ده نمکی و احمدرضا درویش مهمان این برنامه هستند.

باستانی یادآور شد: در این برنامه درباره سینمای جنگ در ایران و جهان صحبت می شود و با مهمانان درباره فیلم ها یا سریال هایی که درباره دفاع مقدس و هشت سال جنگ تحمیلی ساخته اند، گفتگو می شود.

وحید رونقی گوینده، محمدرضا مقدسیان کارشناس و منتقد و حسین پیرحیاتی هماهنگی این برنامه رادیویی را برعهده دارند که از ساعت ۲۲ روی موج اف.ام ردیف ۹۴ مگاهرتز پخش می شود.

کد مطلب 4409983
آروین موذن زاده

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