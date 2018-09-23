آمار آموزش عالی ایران در سال ۹۶ – ۱۳۹۵ منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، کتاب آمار آموزش عالی ایران در سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵ را منتشر کرد .این کتاب شامل شش فصل است که در هر فصل آن به بررسی یکی از بخش های نظام آموزش عالی پرداخته شده است

در فصل اول تا فصل سوم آن آمار ثبت نام شدگان، دانشجویان و دانش آموختگان به تفکیک، جنسیت، وابستگی، شیوه آموزشی و ...ارائه شده است. در فصل چهارم کتاب آمار آموزشگران دانشگاهی به تفکیک نوع خدمت، مرتبه علمی، جنسیت، وابستگی به تصویر کشیده شده است.

فصل پنجم کتاب شامل آمار کارکنان غیر آموزشی است که به تفکیک مدرک تحصیلی، جنسیت، و وابستگی، ارائه شده است. در فصل ششم، فصل آخر کتاب روند رشد برخی از اقلام آماری در دوره ده ساله بررسی شده است.

همچنین در بخش پایانی کتاب برای آن دسته از علاقمندان و پژوهشگرانی که نیاز به جزئیات بیشتری دارند جداول و نمودارهای بسیاری از ویژگی های نظام آموزش عالی ایران استخراج شده و در لوح فشرده ای ضمیمه کتاب شده است.

جامعه آماری این کتاب، شامل تمام موسسات آموزش عالی کشور که مورد تایید شورای گسترش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی که در سطحی بالاتر از دیپلم متوسطه دانشجو دارند و به دانش آموختگان خود مدرک دانشگاهی مورد قبول مراجع ذی صلاح اعطا می کنند است

.همچنین در این کتاب، تعاریف و مفاهیم استاندارد مصوب کمیته آمار بخشی علوم تحقیقات و فناوری ملاک عمل بوده است.