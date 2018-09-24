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۲ مهر ۱۳۹۷، ۹:۰۰

مدیرعامل موزه انقلاب‌اسلامی و دفاع مقدس عنوان کرد

نقش مهم شاعران در تبیین مفاهیم انقلاب‌اسلامی و دفاع مقدس

نقش مهم شاعران در تبیین مفاهیم انقلاب‌اسلامی و دفاع مقدس

جعفری می‌گوید، هنر و ادبیات انقلاب اسلامی و دفاع مقدس مدیون ادبیات به ویژه هنرمندان بوده است و نقش شاعران در تبیین مفاهیم انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برجسته خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، به منظور تاسیس انجمن شاعران انقلاب اسلامی و دفاع مقدس جلسه‌ای با حضور شاعران این حوزه در موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار شد.

علی‌اصغر جعفری مدیرعامل موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در جلسه عنوان کرد: هنر و ادبیات انقلاب اسلامی و دفاع مقدس مدیون ادبیات به ویژه هنرمندان بوده است و نقش شاعران در تبیین مفاهیم انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برجسته خواهد بود.

در ادامه جلسه مذکور اعضاء شورای سیاست‌گذاری انجمن به بیان دیدگاه‌های خویش پرداخته و شرایط تأسیس انجمن را مورد بررسی قرار دادند.

اعضاء شورای سیاست‌گذاری انجمن: علی محمد مؤدب، حسین اسرافیلی علیرضا غزوه، عبدالجبار کاکائی، افشین علا، محمود اکرامی‌فر، مصطفی محدثی، رضا اسماعیلی و پرویز بیگ‌حبیب آبادی هستند.

کد مطلب 4410337
مریم علی بابایی

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