به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، به منظور تاسیس انجمن شاعران انقلاب اسلامی و دفاع مقدس جلسه‌ای با حضور شاعران این حوزه در موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار شد.

علی‌اصغر جعفری مدیرعامل موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در جلسه عنوان کرد: هنر و ادبیات انقلاب اسلامی و دفاع مقدس مدیون ادبیات به ویژه هنرمندان بوده است و نقش شاعران در تبیین مفاهیم انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برجسته خواهد بود.

در ادامه جلسه مذکور اعضاء شورای سیاست‌گذاری انجمن به بیان دیدگاه‌های خویش پرداخته و شرایط تأسیس انجمن را مورد بررسی قرار دادند.

اعضاء شورای سیاست‌گذاری انجمن: علی محمد مؤدب، حسین اسرافیلی علیرضا غزوه، عبدالجبار کاکائی، افشین علا، محمود اکرامی‌فر، مصطفی محدثی، رضا اسماعیلی و پرویز بیگ‌حبیب آبادی هستند.