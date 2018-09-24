به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر به نقل از بانک انصار، متن این بیانیه به شرح زیر است:

۳۱ شهریورماه ۱۳۵۹ یکی از نقاط ‌عطف تاریخی میهن اسلامی است که درآن آغاز جنگ تحمیلی و جهانی قدرت‌های استکباری وسلطه گری علیه نظام و ملت ایران و طلوع هشت سال دفاع مقدس و عاشورایی رقم خورد.

این جنگ همه جانبه که با هدف نابودی انقلاب اسلامی و استیلای مجدد ابرقدرت های شیطانی- به ویژه امریکای جنایتکار- برملت ایران طراحی شده بود، درپایان نه تنها آمال و آرزوهای صدام و حامیان منطقه ای و فرا منطقه ای آن را باطل ساخت ،بلکه به برکت امدادهای الهی و درایت و هوشمندی حضرت امام(ره) و حماسه مقاومت،ایثار و شهادت طلبی رزمندگان اسلام و تربیت یافتگان مکتب عاشورا و ولایت فقیه؛ به فرصتی بزرگ و تاریخی برای درخشش ایران وایرانی در دنیا و معرفی الگوی مقاومت و ایستادگی به جوامع و ملل آزادی خواه و حق طلب،به ویژه ملت های مسلمان منطقه تبدیل شد.

«هفته دفاع مقدس» سرآغاز تابناک‌ترین مقطع حیات طیبه ملت سلحشور ایران است که با دستمایه ایثارگری هزاران ساله و مبارزه بی‌امان با بی‌عدالتی و ستمگری‌ متجاوزان و خون‌های پاک سلحشوران بیشمار میهن عزیز، این بار به اتکای الطاف خداوندی و رهبری داهیانه ولی‌فقیه زمانه دفاعی جانانه را در دفع شر تجاوزگران به منصه ظهور رساند و برای همیشه یأس و ناامیدی را به اردوگاه دشمنان قسم خورده ایران گسیل داشت تا هرگز در اندیشه تهدید و تجاوزی مجدد نیفتند و سرنوشت شوم صدام و طاغوتیان دوران را آینه ای عبرت خویش قراردهند.

تقابل راهبردی انقلاب اسلامی و ملت ایران با استکبار جهانی و نظام سلطه و صهیونیسم بین‌­الملل در شرایط خطیر و تاریخی کنونی که با گذشت سه دهه از جنگ تحمیلی هشت ساله ؛ در مرحله­‌ای حساس قرارگرفته است با شاخص جنگ اقتصادی آشکار و توئطئه های امنیتی پنهان، اقتضا می­‌کند دولت و ملت بصیر ایران اسلامی و نیروهای مسلح مقتدر و غیرتمند کشور، تحت رهنمودهای مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا، (مدظله العالی) باوحدت، اتحاد، همدلی و هوشمندی به رویارویی با آن بپردازند و با خنثی سازی تهدیدها و خطرهای فرا روی پیشرفت و تعالی ایران اسلامی، عظمت و اقتدار باشکوه این سرزمین را همچنان صیانت و پرفروغ تر از همیشه در معرض جهانیان قرار دهند.

در طلیعه سی وهشتمین سالگرد دفاع مقدس، مدیران وکارکنان بانک انصار به عنوان بانکی ارزشی و پای بند به اصول و آرمان‌های انقلاب اسلامی، ضمن پاسداشت یاد و خاطره شهیدان و حماسه‌سازان عاشورایی ۸ سال دفاع مقدس و تجدید میثاق با امام شهدا حضرت روح الله (ره) و بیعت با خَلَف صالح ایشان، مقام عظمای ولایت و رهبری امام خامنه‌ای (مدظله العالی)، آمادگی‌ خود برای خدمت به جامعه اسلامی اعلام کرده و به ویژه در شرایط و وضعیت اقتصادی امروز وظیفه خود می‌دانند در فرصت‌های پیش رو، همراه با ملت ایران به ارتقای جایگاه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران اهتمام ورزیده و به ایفای نقش‌های مفید و تاثیرگذار بپردازند.