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۲ مهر ۱۳۹۷، ۸:۴۱

بیانیه بانک انصار به مناسبت هفته دفاع مقدس

دفاع‌مقدس تبلور پایداری، رشادت و حماسه تاریخ ساز ملت ایران است

دفاع‌مقدس تبلور پایداری، رشادت و حماسه تاریخ ساز ملت ایران است

بانک انصار به مناسبت هفته دفاع مقدس بیانیه‌ای را صادر کرد.

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر به نقل از  بانک انصار،  متن این بیانیه به شرح زیر است:

۳۱ شهریورماه ۱۳۵۹ یکی از نقاط ‌عطف تاریخی میهن اسلامی است که درآن آغاز جنگ تحمیلی و جهانی قدرت‌های استکباری وسلطه گری علیه نظام و ملت ایران و طلوع هشت سال دفاع مقدس و عاشورایی رقم خورد.

این جنگ همه جانبه که با هدف نابودی انقلاب اسلامی و استیلای مجدد ابرقدرت های شیطانی- به ویژه امریکای جنایتکار- برملت ایران طراحی شده بود، درپایان نه تنها آمال و آرزوهای صدام و حامیان منطقه ای و فرا منطقه ای آن را باطل ساخت ،بلکه به برکت امدادهای الهی و درایت و هوشمندی حضرت امام(ره) و حماسه مقاومت،ایثار و شهادت طلبی رزمندگان اسلام و تربیت یافتگان مکتب عاشورا و ولایت فقیه؛ به فرصتی بزرگ و تاریخی برای درخشش ایران وایرانی در دنیا و معرفی الگوی مقاومت و ایستادگی به جوامع و ملل آزادی خواه و حق طلب،به ویژه ملت های مسلمان منطقه تبدیل شد.

«هفته دفاع مقدس» سرآغاز تابناک‌ترین مقطع حیات طیبه ملت سلحشور ایران است که با دستمایه ایثارگری هزاران ساله و مبارزه بی‌امان با بی‌عدالتی و ستمگری‌ متجاوزان و خون‌های پاک سلحشوران بیشمار میهن عزیز، این بار به اتکای الطاف خداوندی و رهبری داهیانه ولی‌فقیه زمانه دفاعی جانانه را در دفع شر تجاوزگران به منصه ظهور رساند و برای همیشه یأس و ناامیدی را به اردوگاه دشمنان قسم خورده ایران گسیل داشت تا هرگز در اندیشه تهدید و تجاوزی مجدد نیفتند و سرنوشت شوم صدام و طاغوتیان دوران  را آینه ای عبرت خویش قراردهند. 

تقابل راهبردی انقلاب اسلامی و ملت ایران با استکبار جهانی و نظام سلطه و صهیونیسم بین‌­الملل در شرایط خطیر و تاریخی کنونی که با گذشت سه دهه از جنگ تحمیلی هشت ساله ؛ در مرحله­‌ای حساس قرارگرفته است با شاخص جنگ اقتصادی آشکار و توئطئه های امنیتی پنهان، اقتضا می­‌کند دولت و ملت بصیر ایران اسلامی و نیروهای مسلح مقتدر و غیرتمند کشور، تحت رهنمودهای مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا، (مدظله العالی) باوحدت،  اتحاد، همدلی و هوشمندی به رویارویی با آن بپردازند و با خنثی سازی  تهدیدها و خطرهای فرا روی پیشرفت و تعالی ایران اسلامی، عظمت و اقتدار باشکوه این سرزمین را همچنان صیانت و پرفروغ تر از همیشه در معرض جهانیان قرار دهند.

در طلیعه سی وهشتمین سالگرد دفاع مقدس، مدیران وکارکنان بانک انصار به عنوان بانکی ارزشی و پای بند به اصول و آرمان‌های  انقلاب اسلامی، ضمن پاسداشت یاد و خاطره شهیدان و حماسه‌سازان عاشورایی ۸ سال دفاع مقدس و تجدید میثاق با امام شهدا حضرت روح الله (ره) و بیعت با خَلَف صالح ایشان، مقام عظمای ولایت و رهبری امام خامنه‌ای (مدظله العالی)، آمادگی‌ خود برای خدمت به جامعه اسلامی اعلام کرده و به ویژه در شرایط و وضعیت اقتصادی امروز وظیفه خود می‌دانند در فرصت‌های پیش رو، همراه با ملت ایران به ارتقای جایگاه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران اهتمام ورزیده و  به ایفای نقش‌های مفید و تاثیرگذار بپردازند.

کد مطلب 4410684

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