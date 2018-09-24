حادثه تروریستی اهواز باعث وحدت نیروهای مسلح و مقاومت ملت خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر نوذر نعمتی جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش در صبحگاه مشترک نیروهای چهارگانه ارتش که در مرکز پشتیبانی شهید فیض اللهی برگزار شد، گفت: این گردهمایی به منظور گرامیداشت یاد و خاطره رزمندگان و ایثارگران دوران دفاع مقدس برگزار شده است.

وی افزود: دشمن بعثی در چنین روزهایی با پشتیبانی استکبار جهانی تجاوز وحشیانه ای را علیه نظام جمهوری اسلامی آغاز کرد.

امیر نعمتی با بیان اینکه در همان روزهای آغازین دوران دفاع مقدس همه دنیا بویژه صدام به نتیجه رسیدند که رژیم بعثی به هیچکدام از اهداف خود نخواهند رسید، اظهار کرد: آنان که بدنبال فتح ۳ روزه اهواز و تصرف یک هفته ای تهران بودند تنها ۳۴ روز در خرمشهر زمین گیر شدند.

وی ادامه داد: امروز سالگرد یکی از بزرگترین عملیات‌های دفاع مقدس است که با نام ثامن الائمه انجام گرفت. در این عملیات تمام نیروهای ارتش و سپاه پاسداران حضور داشتند و همگی در کنار هم با هماهنگی و انسجام درس بزرگی به دشمنان این کشور دادند.

جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش ادامه داد: رژیم بعثی تلاش زیادی کرد تا که ارتباط اهواز را با جنوب خوزستان از طریق تصرف آبادان قطع کند که با مقاومت نیروهای مسلح موفق به انجام این کار نشد و نیروهای مسلح پس از ۴۸ ساعت از آغاز این عملیات با دریافت فرمان امام مبنی بر اینکه حصر آبادان باید شکسته شود، این کار بزرگ را با جان و دل انجام دادند.

وی با بیان اینکه عملیات ثامن الائمه بازتاب های داخلی و خارجی بسیاری را در پی داشت، افزود: این عملیات سبب ارتقای روحیه و انگیزه در میان رزمندگان اسلام شد و همچنین نقطه عطفی در میان نیروهای مسلح بود، چراکه از عملیات های مشترک آفندی موفقیت‌آمیز بعد از این عملیات شکل گرفت. این عملیات همچنین به رژیم صدام فهماند که کمتر از یکسال دیگر از کشور با خفت بیرون خواهد رفت.

نعمتی با اشاره به حمله تروریستی که اخیرا در جریان رژه نیروهای مسلح در اهواز رخ داد، گفت: عوامل این حمله تروریستی ادامه دهندگان افرادی هستند که به رژیم بعثی در زمان جنگ تحمیلی کمک می کردند و اینها همان مسیر و هدف را دنبال می کنند.

امیر نعمتی افزود: دشمنان بدانند، بی تردید این اتفاقات باعث وحدت نیروهای مسلح و استقامت ملت ایران خواهد شد و تروریست ها در واقع با انجام اینگونه کارهای احمقانه عمر خود را کوتاه می‌کنند.

وی درپایان با بیان اینکه خوزستان مهد رشادت، ایثارگری و مردانگی و غیرت است، تصریح کرد : همانطوری که صدام از مردم خوزستان و ملت ایران پاسخ سختی دریافت کرد، این تروریست های کورباطن نیز به همان ترتیب از مردم این منطقه عبرت بزرگی خواهند گرفت.