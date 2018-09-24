رضا گوران «سرکوب» را کلید زد/ معرفی تعدادی از بازیگران

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا ‌گوران که پیش‌تر در حوزه تئاتر کارگردانی آثاری چون «یرما»، «داستان یک پلکان»، «ابرهای پشت حنجره»، «مرداب روی بام» و «شب آوازهایش را می‌خواند» و... را برعهده داشته، با قصه‌ای زنانه سراغ تجربه‌ای سینمایی آمده است.

‌سازندگان «سرکوب» در اولین روز از فیلمبرداری با دعوت از پیشکسوتان و زحمتکشان سینما از جمله غلام ژاپنی، حسن فردین، اعلا میرطالبی، مجید علیزاده و... که بیش از ۴۰ سال در سینما مشغول فعالیت هستند از آنها تجلیل به عمل آوردند.

‌این فیلم در کنار باران کوثری، سارا بهرامی، الهام کردا، پردیس احمدیه و رویا افشار چند بازیگر دیگر نیز خواهد داشت که قرار است در فواصل کار به پروژه اضافه شوند.

‌همچنین محمدصادق رنجکشان به‌عنوان سرمایه‌گذار در این پروژه سینمایی حضور دارد.

‌در خلاصه داستان فیلم «سرکوب» آمده است: «یه کاری کرد وفاداری بشه عادت همه‌مون حالا همه‌مون وفاداریم اما اونی که بهش وفاداریم خیلی وقته که مرده...»

‌از دیگر عوامل پشت صحنه «سرکوب» می‌توان به علی تبریزی (مدیر فیلمبرداری)، سیدمهدی موسوی (طراح صحنه)، ملودی اسماعیلی (طراح لباس)، عباس عباسی (طراح گریم)، امین میرشکاری (مدیر صدابرداری)، محمدرضا کشمیری (دستیار اول کارگردان و برنامه ریز)، داود محمدی سیف‌الدین (نورپرداز)، عاطف امیری (اپراتور استدی کم)، رضا نوروزی(مدیر تولید)، فائزه گرکانی (منشی صحنه) اشاره کرد.