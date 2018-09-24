به گزارش خبرنگار مهر، جلسه تفسیری آیت الله سید محمد تقی مدرسی از مراجع معظم تقلید در کربلای معلا، در مورد سوره مبارکه حشر برگزار شد. وی در اولین جلسه تفسیر سوره مبارکه حشر به معرفی کلی این سوره و رابطه جهان غیب با عالم شهود پرداخت.
معرفی کلی سوره حشر
آیت الله سید محمد تقی مدرسی در معرفی کلی این سوره گفت: این سوره با کلمه «سبّح» شروع میشود و با کلمه «یسبح» به پایان میرسد. رابطه اسماءحسنای الهی با سنتهای او، مانند رابطه نهر آب و سرچشمه و منبع آن است؛ و أسماء الهی منبع است و سنتهای الهی از آن میجوشد و در جهان هستی جاری است.
وی ادامه داد: خوشا به حال کسی که اسماء حسنای الهی در قلب او متجلی شده است. هر اسمی از اسماء حسنای الهی با نیاز انسان ارتباط دارد و انسان برای تأمین نیاز خویش، خداوند کریم را با آن اسم خاص و متناسب با نیاز خویش، میخواند.
جهان غیب و رابطه آن با عالم شهود
این مرجع تقلید شیعی در ادامه به ارتباط جهان غیب با عالم شهود اشاره و بیان کرد: جهان غیب بر عالم احاطه دارد؛ به هر میزان که به لحاظ علمی به عالم غیب نزدیک شویم، علم و آگاهیمان بر عالم شهود افزونتر خواهد شد. به این طریق میتوانیم از گذشته درس بگیریم و نسبت به اطراف بصیرت بدست خواهیم آورد و نوری را کسب خواهیم کرد که همه جا را برای ما روشن خواهد کرد.
آیت الله مدرسی با طرح این پرسش که عالم غیب چیست و چگونه بر عالم شهود محیط است؟ گفت: از آیات قرآن کریم استفاده می کنیم که جهنم بر کافران محیط است. چگونه الان ابرار در بهشت هستند و از نعمتهای بهشتی بهرمنداند و فجار و بدکاران در احاطه جحیم قرار دارند.
وی با بیان مثالی برای روشن شدن این موضوع اظهار کرد: بیان یک مثال این فکر را روشن خواهد کرد؛ وقتی در هواپیما سوار میشوید، میگویند گوشی و وسایل الکترونیکی خود را خاموش کنید؛ چون امواج این دستگاهها بر امواجی که هواپیما را هدایت می کند، تأثیر میگذارد.
عالم غیب فراتر از عالم شهود
این مفسر حوزوی افزود: زندگی نیز امواج دارد و چگونه از اشعههای خورشید استفاده میکنید و دیگر اشیاء نیز متأثر میشوند. عالم غیب بیش از عالم شهود و گستره بسیار فراتر از این عالم دارد؛ عالم غیب مجموعه سنتهای الهی در زمین است، خداوند امور هستی را اینگونه اراده کرده است. آتش باید بسوزاند و آب نیز در مقابل تأثیر خاص خود را دارد و آن تأثیر را همیشه با خود دارد.
وی ادامه داد: وقتی پزشک متخصص میگوید فلان شخص تا دو ماه دیگر بیشتر زنده نخواهد بود، در واقع غیب را میداند و از سنتی الهی مرتبط با حوزه تخصص خود آگاه است و میداند فلان بیماری چه سرنوشتی را برای بیمار رقم خواهد زد.
آیت الله مدرسی بیان کرد: صدها و هزاران سنت الهی بر حیات انسان و محیط زندگی او حاکم است، بعضی عالم نیست و بعضی مکابره میکنند. اگر کسی از این سنتها آگاه باشد؛ مانند سنتهای فیزیکی و یا بیولوژی و یا روان شناختی و یا سنتهای که قرآن بیان می کند: «جاءالحق و ذهق الباطل...» یا « إنتنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم» و نیز سنتهای که در روایات اهل ابیت علیهمالسلام بازتاب یافته است، این شخص گذشته را می بیند آنگونه که زمان حاضر را شاهد است و آینده را می بیند آنگونه که حال را نظاره میکند و حال را طوری ادراک می کند که دیگران از چنین علمی عاجز است. این ایمان و نور الهی در عرصه سیاست، در اجتماع، در زندگی خانوادگی و در سلامت فردی سود میرساند.
معرفی برخی از سنت ها در سوره حشر
وی در پایان گفت: قرآن می فرماید: «ما هو علی الغیب بضنین»، ضنین یعنی بخیل، خداوند بخیل نیست و اگر بخیل بود، قرآن را نازل نمیکرد و پیامبران را برای هدایت انسان به جهان برتر و زندگی متعالیتر، مبعوث نمیکرد. اما انسان بخیل است. به نظر می رسد سوره مبارکه حشر بعضی از این سنتها را بیان می کند.
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