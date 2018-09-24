بهرام عظیمی کارگردان عرصه انیمیشن که چند روز پیش دچار شکستگی در ناحیه ران شده است در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت جسمانی خود گفت: حدود ۱۰ روز پیش طی حادثه‌ای قسمت بالای استخوان رانم دچار خردشدگی شد که به یک بیمارستان خصوصی مراجعه کردم و تحت عمل جراحی قرار گرفتم طی این عمل پلاتین و یک سری لوازم به استخوان من اضافه کردند اما بعد از چند روز پزشکان متوجه شدند که استخوان من در حال سیاه شدن است از همین رو قرار است ظهر امروز ۲ مهرماه یک عمل دیگر انجام شود و یک استخوان مصنوعی روی پای من بگذارند.

وی افزود: عمل اول باید انجام و آن مراحل طی می‌شد چراکه سن من بالای ۵۰ سال است و باید پزشکان مطمئن می شدند که چنین عملی جواب می دهد یا نه. برای مثال اگر بالای ۶۰ سال داشتم آن عمل اول صورت نمی‌گرفت و اگر سنم پایین‌تر از سن فعلی ام بود حتما عمل ابتدایی جواب می داد، با این وجود پزشکان خوب من تمام تلاش خود را در عمل اول به کار بستند.

عظیمی بیان کرد: در حال حاضر دکتر جعفری زاده که رییس بیمارستان پاسارگاد و فوق تخصص جراحی ارتوپد نیز است، درمان مرا انجام می دهد و از این بابت از او تشکر می‌کنم.

این کارگردان در پایان با بیان اینکه عمل جراحی ابتدایی در یک بیمارستان خصوصی انجام شد و جراحی دومش در یک بیمارستان دولتی صورت می‌گیرد، اظهار کرد: از حدود ۱۰ روز پیش من توان حرکت نداشته ام و خوابیده ام ضمن اینکه پزشکم گفته است بعد از جراحی هم باید حدود ۲ ماه بستری باشم و استراحت کنم.