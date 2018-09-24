بزرگداشت پنجاهمین سالگرد روابط دیپلماتیک ایران و استرالیا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه هنرمندان ایران، به مناسبت پنجاهمین سالگرد روابط دیپلماتیک ایران و استرالیا، سفارت استرالیا در تهران با همکاری مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران میزبان نمایشگاهی از اسناد و عکس‌های تاریخی در خانه هنرمندان ایران خواهد بود. مراسم افتتاحیه این نمایشگاه یکشنبه ۸ مهر ساعت ۱۶ در نگارخانه تابستان خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود و نمایشگاه تا ۱۷ مهر ادامه خواهد داشت.

همچنین هفته فیلم استرالیا از تاریخ جمعه ۱۳ مهر تا سه‌شنبه ۱۷ مهر در خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود. در طول این هفته فیلم، جمعه ۱۳ مهر ساعت ۱۹ فیلم «سرزمین شیرین» (Sweet Country) به کارگردانی وارویک تورنتون محصول سال ۲۰۱۷ نمایش داده می‌شود، شنبه ۱۴ مهر ساعت ۱۹ فیلم «حافظانِ آواز» (The Song Keepers) به کارگردانی ناینا سن محصول سال ۲۰۱۷ روی پرده می‌رود. یکشنبه ۱۵ مهر ساعت ۱۹ فیلم «اون من نیستم» (That's Not Me) به کارگردانی گریگوری اردشتاین محصول سال ۲۰۱۷ به نمایش در می‌آید. دوشنبه ۱۶ مهر فیلم «آخرین تاکسی به داروین» (Last Cab to Darwin) به کارگردانی جرمی سیمز محصول سال ۲۰۱۵ روی پرده می‌رود. پس از آن نیز جلسه پرسش و پاسخ با حضور رِگ کریب فیلمنامه‌نویس این فیلم برگزار خواهد شد.

سه‌شنبه ۱۷ مهر و در روز پایانی، ۲ فیلم به نمایش درخواهد آمد؛ ساعت ۱۷ فیلم «از موسیقی به سکوت» (From Music into Silence) به کارگردانی فرشید اخلاقی‌پور محصول سال ۲۰۱۸ روی پرده می‌رود، از ساعت ۱۹ نیز فیلم «سامسون و دلیله» (Samson & Delilah) به کارگردانی وارویک تورنتون محصول سال ۲۰۰۹ نمایش داده می‌شود. پس از نمایش فیلم‌ها و از ساعت ۲۱ نشست نقد و بررسی با حضور امیر پوریا برگزار خواهد شد.

حضور در هفته فیلم استرالیا برای علاقمندان آزاد و رایگان است.