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۲ مهر ۱۳۹۷، ۱۱:۴۲

«توکیو هشت ریشتر» پویانمایی جدید شبکه نهال

«توکیو هشت ریشتر» پویانمایی جدید شبکه نهال

دوبله و آماده سازی مجموعه دنباله‌دار «توکیو هشت ریشتر» در شبکه کودک به پایان رسیده است و در مهرماه از شبکه نهال پخش خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه دنباله‌دار «توکیو هشت ریشتر» سرگذشت خواهر و برادری را روایت می کند که برای دیدن نمایشگاه رباتیک عازم شهر دیگری می‌شوند که ناگهان زلزله ای رخ می دهد و باعث می شود این ۲ نفر، یکدیگر را در هیایو و شلوغی این زلزله مهیب، گم کنند و با پایگاه خدمات کمک‌های امدادی آشنا شود و در طی این ماجرا برای آنها اتفاقات آموزنده‌ای رخ خواهد داد.

این مجموعه دنباله دار  با نام اصلی «Tokyo Magnitude 8.0» محصول سال ۲۰۰۹ ژاپن از کمپانی fuji tv است که از ۳ مهر روزهای یکشنبه و سه شنبه ساعت ۱۷:۳۰ و بازپخش آن روز بعد ساعت ۱۴:۳۰ و ۲۱ از شبکه نهال پخش خواهد شد.

این مجموعه به کودکان مهارت‌های خودکنترلی در مواقع اضطراری و حوادث طبیعی مانند زلزله را آموزش می‌دهد.

«توکیو هشت ریشتر» بر پایه تحقیقات و بررسی‌های فراوان علمی دربارۀ زلزله شدید احتمالی در شهر توکیو ژاپن ساخته شده است. این سریال نامزد دریافت ۲ جایزه در جشنوارۀ Behind the Voice Actors Awards ۲۰۱۴ شده است.

کد مطلب 4411037
فریبرز دارایی

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