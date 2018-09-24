۴ هزار دانش آموز خراسان جنوبی به مناطق عملیاتی جنوب اعزام می شوند

مجتبی قنبری در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: در تابستان سال جاری قریب به ۸۰۰ نفر از خراسان جنوبی به مناطق عملیاتی غرب کشور اعزام شدند.

وی با بیان اینکه این افراد از شش یادمان شهدا در کرمانشاه و سنندج بازدید کردند، افزود: این اردوها باعث انتقال فرهنگ دفاع مقدس به نسل جدید می شود.

قنبری با بیان اینکه این افراد در قالب ۱۶ دستگاه اتوبوس به کرمانشاه و کردستان اعزام شده اند، گفت: باید نسل جوان در بستر این اردوها با فداکاری و ایثارگری های رزمندگان دفاع مقدس آشنا شوند.

مسئول اردویی راهیان نور خراسان جنوبی با اشاره به مناطق عملیاتی جنوب کشور بیان کرد: برای اعزام چهار هزار نفر دانش آموز به مناطق جنوب کشور برنامه ریزی شده است.

وی بیان کرد: اعزام اردوهای راهیان نور جنوب کشور از نیمه مهرماه از اصفهان کلید می خورد.

قنبری با بیان اینکه نباید در انتقال دستاوردهای دفاع مقدس کوتاهی شود، افزود: تداوم انقلاب اسلامی مرهون خون شهدا بوده که باید پاس داشته شود.