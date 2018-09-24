به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد حسین عظیمی قبل از ظهر دوشنبه در مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران که در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) برگزار شد، با بیان اینکه قرآن به راه پایدار هدایت می‌کند، اظهار داشت: در طول تاریخ، فقه شیعه پایدارترین فقه بوده زیرا فقیهان شیعه ارتباطشان با قرآن کریم بیشتر بوده است.

وی ادامه داد: اخیراً فقیهان شیعه را متهم می‌کنند که فتوای آنان مستند به قرآن نیست و ما برای پاسخگویی به این اتهام همایش ملی دیدگاه‌های قرآنی آیت الله فاضل لنکرانی را برگزار می‌کنیم.

دبیر همایش ملی دیدگاه‌های قرآنی آیت الله فاضل لنکرانی عنوان کرد: ثابت شدن رابطه فقاهت و مرجعیت و قرآن و همچنین جالب بودن دیدگاه‌های آیت الله فاضل لنکرانی برای دانشجویان این عرصه از دلایل برگزاری این همایش است.

وی ابراز داشت: همایش دیدگاه‌های قرآنی آیت الله فاضل لنکرانی، مقدمه‌ای برای برگزاری همایش‌های بزرگ از حیث محتوا و ظاهر همایش می‌باشد.

حجت الاسلام عظیمی تصریح کرد: این همایش در یازده محور اعجاز، قرائت، اصول تفسیر، تحریف ناپذیری، وحی شناسی، جمع قرآن، ناسخ و منسوخ، محکم و متشابه، خطابات قرآن، حجیت ظواهر و ظاهر و باطن برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: مهلت ارسال مقالات یکم آذرماه است و مهلت تکمیل مقالات پنجم دی‌ماه می‌باشد. همچنین زمان برگزاری همایش هجدهم بهمن همزمان با سالروز وفات آیت الله فاضل خواهد بود.

گفتنی است برای این همایش قرارداد ۲۰ مقاله سفارشی امضا شده و در روز برگزاری از چندین جلد کتاب رونمایی می‌شود.