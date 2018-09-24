یادواره ۲۶۷ شهیده آذربایجان شرقی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، نسرین پیرسمساری اظهار کرد: این یادواره به همت کمیته بانوان مراسم بزرگداشت هفته دفاع مقدس و با مشارکت تمام دستگاه های دولتی فردا سه شنبه(۳ مهر) راس ساعت ۱۱ در محل سالن جمهوری استانداری برگزار می شود.

پیرسمساری گفت: در این یادواره ۱۹ نفر از خانواده معظم شهدا تجلیل و قدردانی می شوند.

رئیس جمعیت بانوان فرهیخته کشور با بیان اینکه با شروع جنگ تحمیلی زنان آذربایجان شرقی پا به پای مردان در صحنه حضور داشتند، افزود: ۲۶۷ زن شهیده از این استان جان خود را فدا کردند که از این تعداد ۳۲ نفر شهیده مدرسه زینبیه و ۶ نفر شهیده دبستان ثارالله میانه، یک شهیده در حرم رضوی و یک شهیده امر به معروف است.