  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲ مهر ۱۳۹۷، ۱۵:۱۶

یادواره ۲۶۷ شهیده آذربایجان شرقی برگزار می شود

یادواره ۲۶۷ شهیده آذربایجان شرقی برگزار می شود

تبریز - رئیس دایره زنان و کارشناس نشر آثار دفاع مقدس آذربایجان شرقی گفت: به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس دومین یادواره ۲۶۷ شهیده استان آذربایجان شرقی برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نسرین پیرسمساری اظهار کرد: این یادواره به همت کمیته بانوان مراسم بزرگداشت هفته دفاع مقدس و با مشارکت تمام دستگاه های دولتی فردا سه شنبه(۳ مهر) راس ساعت ۱۱ در محل سالن جمهوری استانداری برگزار می شود.

پیرسمساری گفت: در این یادواره ۱۹ نفر از خانواده معظم شهدا تجلیل و قدردانی می شوند.

رئیس جمعیت بانوان فرهیخته کشور با بیان اینکه با شروع جنگ تحمیلی زنان آذربایجان شرقی پا به پای مردان در صحنه حضور داشتند، افزود: ۲۶۷ زن شهیده از این استان جان خود را فدا کردند که از این تعداد ۳۲ نفر شهیده مدرسه زینبیه و ۶ نفر شهیده دبستان ثارالله میانه، یک شهیده در حرم رضوی و یک شهیده امر به معروف است.

کد مطلب 4411291

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها